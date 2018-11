"Markus Lanz - Deutschland!" / ZDF-Doku über das Land und seine Menschen (FOTO)

Mainz (ots) -Wie erleben die Deutschen ihr Land? Wie leben sie in ihrem Land?Warum ist der Heimatbegriff wieder so aktuell? Fragen wie diesestellt Markus Lanz in seiner neuen Dokumentation "Markus Lanz -Deutschland! Gespräche über Einigkeit und Recht und Heimat" amDonnerstag, 8. November 2018, 23.15 Uhr im ZDF.Auf seiner Deutschlandreise besucht er Menschen mit ganzunterschiedlichen Biografien und Lebenswegen im Ruhrgebiet, inMecklenburg-Vorpommern, Berlin-Kreuzberg sowie in und um München. Sobekommen Themen wie Strukturwandel und Industrieabbau, Migration undIntegration, Nationalismus und Parallelgesellschaften genauso einGesicht wie die Fragen nach Tradition und den Chancen für dieZukunft.Markus Lanz trifft den Soziologen Heinz Bude, die PsychologinBeate Mitzscherlich sowie den Strafrechtler und RechtsphilosophenReinhard Merkel und spricht mit ihnen über ihre Sicht auf Deutschlandund seine Menschen.http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Susanne Priebe, Telefon: Telefon: 040 -66985-180; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/mldeutschlandPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell