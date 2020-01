Markus Ferber neuer Vorsitzender der Hanns-Seidel-Stiftung / Amtseinführung in München (FOTO)

München (ots) - Der schwäbische CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber ist neuerVorsitzender der Hanns-Seidel-Stiftung (HSS). Als bisheriger Stellvertreterübernahm er zum 1. Januar 2020 von Prof. Ursula Männle diese Funktion und wurdeheute (17. Januar 2020) in München in sein Amt offiziell eingeführt. Der55-jährige Ferber leitet nun zusammen mit dem 47-jährigen Generalsekretär OliverJörg die CSU-nahe Stiftung.Markus Blume: Die HSS soll eine starke, eine meinungs- und überzeugungsstarkeStiftung seinCSU-Generalsekretär Markus Blume, Vorstandsmitglied der Stiftung, hielt dieFestrede in Vertretung des Parteivorsitzenden und BayerischenMinisterpräsidenten, Dr. Markus Söder. "In Anbetracht der Bauernversammlung inNürnberg ist es auch Aufgabe des Bayerischen Ministerpräsidenten alsSchutzpatron der Bauern, das Land beisammen zu halten." Die bisherigeVorsitzende, Prof. Ursula Männle, übergebe ein gut bestelltes Haus. In über 50Jahren habe die Stiftung nur fünf Vorsitzende gehabt, das zeige, dass derWechsel immer wohlüberlegt und mit Bedacht erfolge. "Vorsitzendenwechsel bei derHSS ist immer ein Epochenwechsel." Mit Markus Ferber erhalte die Stiftung erstden zweiten aktiven Politiker als Vorsitzenden nach dem Gründungsvorsitzenden,Fritz Pirkl. Dies sei in Zeiten, die politischer geworden seien, die richtigeStrategie. "Markus Ferber kennt die Politik in ihrer gesamten Breite, dasZusammenspiel der unterschiedlichen Ebenen und die damit verbundenenSchwierigkeiten. Markus Ferber verkörpert in seiner Person das Vereinende, alsSchwabe und Bayer, als Deutscher, als Europäer." Die Stiftung müsse darüberhinaus dabei helfen, Leitplanken in einer disruptiven Zeit zu setzen. BlumesWunsch: "Die HSS soll eine starke, eine meinungs- und überzeugungsstarkeStiftung sein, im Dienst von Demokratie, Frieden und Entwicklung."Oliver Jörg: Demokratie sichtbar machen und leuchten lassenJörg, der schon viele Berührungspunkte mit dem neuen Vorsitzenden hatte, freutsich auf die Zusammenarbeit mit Ferber: "Markus Ferber kenne ich schon seitvielen Jahren. Daher freue ich mich besonders auf unsere enge Zusammenarbeit.Wir sind uns darin einig, dass die Arbeit unserer HSS gerade heute so wichtigund wertvoll ist wie nie. Unsere Demokratie wird vermehrt infrage gestellt undist zahlreichen analogen und digitalen Bedrohungen, sei es durch z.B.Populismus, Extremismus, Antisemitismus, Fake News oder Social Bots ausgesetzt.Gerade deswegen müssen wir unseren Beitrag dazu leisten, den Wert der Demokratiesichtbar zu machen und leuchten zu lassen. Demokratie ist nichtselbstverständlich. Sie muss immer wieder erarbeitet und erlebt werden."Markus Ferber: Die HSS als bayerischen, bürgerlichen Think-Tank besser nutzbarmachenOb beim Kampf gegen die Gefährdung der Demokratie oder gegen die Verrohung derDiskussionskultur sowie bei den Herausforderungen im Klimaschutz: es gibt vieleThemen zu denen Politische Stiftungen einen wichtigen und wertvollen Beitragleisten können. Ferber möchte das Potential der HSS als "bayerischen,bürgerlichen Think Tank" besser nutzbar machen und damit auch auf dieveränderten Bedingungen in Gesellschaft, in Politik und auf der Welt reagieren."Unsere Welt verändert sich dramatisch. Da ist es auch Aufgabe einer PolitischenStiftung, die unverzichtbarer Teil der politischen Kultur unseres Landes ist,den Wandel mitzugestalten. Als Kompass bietet sich hierzu das Leitmotiv unsererStiftung an: Im Dienst von Demokratie, Frieden und Entwicklung."Die Befähigung der Bürgerinnen und Bürger zur Demokratie durch PolitischeBildung war Gründungsauftrag für die parteinahen Stiftungen. "Dieser Auftrag istaktueller denn je", sagte Ferber in seiner Rede, "denn Demokratie ist dieNotwendigkeit, sich immer wieder den Ansichten Anderer auszusetzen. Hierzugehören Konflikt und Konsens. Zu beidem müssen wir fähig sein. Zugleich darfaber eben jene Grenze nicht überschritten werden, die zwischen dem besteht,worüber in einer streitbaren Demokratie selbstverständlich gestritten werdendarf und soll, und dem, was aus guten Gründen einer diskursiven Relativierungentzogen bleiben muss, um den friedlichen Zusammenhalt unserer Gesellschaft undihr menschliches Antlitz nicht zu gefährden. Um unsere Demokratie und denFrieden im Land zu bewahren, braucht es eine neue Kultur der demokratischenAuseinandersetzung. Hierzu kann die Hanns-Seidel-Stiftung z.B. mit ihrenbreitgefächerten Bildunsgangeboten substantiell beitragen." Gleichzeitigforderte Ferber eine "neue Sachlichkeit" in Politik und Gesellschaft, um "derErosion des Vertrauens in die Demokratie und in ihre Institutionen wirksam zubegegnen", wozu die Stiftung ebenfalls ihren Beitrag leisten werde. "Es lohntsich und ist erfüllend, der Demokratie, dem Frieden und der Entwicklung zudienen." In diesen Dienst stelle auch er seine Energie.Dem Festakt wohnten rund 250 Personen bei, darunter die Staatsministerin KerstinSchreyer, die designierte Sozialministerin Carolina Trautner, Landtagspräsidenta.D. Alois Glück, Landtagsvizepräsident a.D. Reinhold Bocklet, der Präsident desBayerischen Landkreistages, Landrat Christian Bernreiter, AugsburgsOberbürgermeister Kurt Gribl, zahlreiche Landtagsabgeordnete, Vertreter desdiplomatischen und konsularischen Corps, von Behörden, Kammern und Verbänden undden Kirchen. Für die musikalische Umrahmung sorgte Musikstudentin undHSS-Auslandsstipendiatin Ralica Bogdanova mit ihrer Violine.Über die Hanns-Seidel-StiftungDie 1967 gegründete CSU-nahe Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) ist eine PolitischeStiftung, die "im Dienst von Demokratie, Frieden und Entwicklung" politischeBildungsarbeit im In- und Ausland auf Grundlage christlicher Weltanschauungleistet. Sie ist benannt nach dem früheren bayerischen Ministerpräsidenten undCSU-Vorsitzenden Hanns Seidel. Mit ihren Fachabteilungen ist sie in denBereichen Politikberatung, Politische Bildung, Begabtenförderung, in derInternationalen Zusammenarbeit, mit besonderem Fokus auf dieEntwicklungszusammenarbeit, sowie im europäischen und transatlantischen Dialogtätig. Rund 290.000 Teilnehmer bei über 6.800 Veranstaltungseinheiten zählt dieStiftung mit ihren Projekten in rund 70 Ländern. Sie beschäftigt in Deutschlandrund 250 Mitarbeiter/innen. Mehr Informationen zur Arbeit der Stiftung imInternet unter www.hss.de.Über Markus FerberDer 1965 in Augsburg geborene Diplom-Ingenieur arbeitete zunächst alsEntwicklungs- und Vertriebsingenieur in den Bereichen Mikroelektronik undUmwelttechnik, bevor er 1994 ins Europaparlament gewählt wurde. Dort war er bis1999 zunächst Sprecher der Jungen Gruppe der EVP-Fraktion, von 1996 bis 1999parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Gruppe im EP. Von 1999 bis 2014war er Vorsitzender der CSU-Gruppe, seit 2013 Sprecher des ParlamentskreisesMittelstand, von 2014 bis 2018 erster stellvertretender Vorsitzender desAusschusses für Wirtschaft und Währung, seit 2018 Koordinator der EVP-Fraktiondieses Ausschusses im EP. Außerdem ist Ferber stellvertretendes Mitglied imAusschuss für Verkehr und Fremdenverkehr. Zudem ist er Bezirksvorsitzender derCSU Schwaben und seit 2000 Landesvorsitzender der Europa Union Bayern. Von 2014bis 2019 war Markus Ferber stellvertretender Vorsitzender derHanns-Seidel-Stiftung.Pressekontakt:Hubertus Klingsböglpresse@hss.deT. 089 1258 262Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51081/4495339OTS: Hanns-Seidel-StiftungOriginal-Content von: Hanns-Seidel-Stiftung, übermittelt durch news aktuell