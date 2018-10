Markus Deselaers ist neues Chefredaktionsmitglied beim Hamburger Agentur- und Verlagshaus JDB Media (FOTO)

Hamburg (ots) -Markus Deselaers ist neues Mitglied der Chefredaktion undGeschäftsleitung beim Hamburger Agentur- und Verlagshaus JDB MEDIAmit seinen rund 70 Mitarbeitern. Er verantwortet dort seit Oktober2018 den gesamten Corporate-Publishing-Sektor und wirdzukunftsorientierte Print- und Digital-Formate für bestehende wieNeukunden entwickeln. Zu den Unternehmen, die auf multimedialeLösungen von JDB MEDIA setzen, zählen unter anderem die DeutscheVermögensberatung, die Deutsche Bank, DWS sowie Toyota und dieOtto-Tochter EOS. Zudem wird Deselaers gemeinsam mit dem ManagementBoard rund um Jens de Buhr, Thomas Eilrich, Philipp Wolf und EykeKatharina Junge neue Geschäftsmodelle konzipieren, diejournalistischen Content mit crossmedialen Kommunikationslösungenverknüpfen.Wir freuen uns sehr, mit Markus Deselaers einen Top-Journalisten,ausgewiesenen Medienmacher sowie Wirtschafts- und Finanzexpertengewonnen zu haben. Seine Impulse und Umsetzungsstärke helfen uns,unsere Strategie als Zukunftsversteher und -übersetzer noch besser imSinne unserer Kunden einbringen zu können", kommentiert ThomasEilrich, Chefredakteur Publishing und Geschäftsführer bei JDB MEDIA,die Personalie.Vor seinem Einstieg bei JDB MEDIA war Deselaers zehn Jahre alsChefredakteur bei der Mediengruppe Goldbekkanal in Hamburg tätig.Dort verantwortete er zuletzt den Bereich Sonderpublikationen desKapitalanlage-Magazins DAS INVESTMENT und des private bankingmagazins. Dabei lag sein Schwerpunkt auf dem Realisieren innovativerFormate - oft über mehrere Medienkanäle hinweg - in engem Kontakt mitden Unternehmen der Finanzbranche. Der heute 53-jährige studierteKulturwissenschaftler begann seine Karriere im Finanzjournalismus1998 beim Kapitalanlage-Magazin Cash., wo er 2001 zum Chefredakteuraufstieg.Seine Publishing-Expertise bietet zahlreiche Anknüpfungspunkte beiJDB MEDIA: "Ich freue mich darauf, gemeinsam mit einem starkenRedaktionsteam CP-Profile für die Zukunft aufzustellen und unsereKunden mit hochwertigen crossmedialen Kommunikationslösungen aufihrem Weg in die Digitalisierung zu begleiten", sagt Deselaers.Pressekontakt:Wencke MenckSchanzenstr. 7020357 HamburgTel. 040/468832-75E-Mail: menck@jdb.deOriginal-Content von: JDB MEDIA GmbH, übermittelt durch news aktuell