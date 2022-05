Marktzustand USA: Erste Käufe sind auch für Sie sinnvoll!

Liebe Leserin, lieber Leser, wir Börsianer sind ja in den vergangenen Wochen einiges an Kummer gewöhnt. Es ist ja keine Überraschung, dass die Aktienmärkte auf die insgesamt mehr als schwierige geopolitische Lage recht „sauer“ reagiert haben. Denn die Ereignisse in der Ukraine haben neben der militärischen Gefahr auch ein schon fast vergessenes „Schreckgespenst“ zurück gebracht. Die Inflation ist wieder da… Hier weiterlesen