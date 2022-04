Marktzustand in den USA: Die Entscheidung steht kurz bevor!

Liebe Leserin, lieber Leser, lassen Sie uns heute über den Marktzustand in den USA sprechen. Das bringt Ihnen ein Blick auf den Marktzustand Börsen unterliegen Phasen. In der einen sind die Bullen am Ruder, die nächste ist das Territorium der Bären. Es ist sehr hilfreich, frühzeitig zu erkennen, welche der im ewigen Wettstreit liegenden Kontrahenten aktuell am Ruder ist. Gegen… Hier weiterlesen