Marktwächterwarnung: unerwartete Entgelte an Geldautomaten mit Postbank-Sticker / Kooperation zwischen Geldautomatenbetreiber und Postbank sorgt für teure Überraschung am Geldautomaten

Leipzig/Berlin (ots) - Im Frühwarnnetzwerk des Marktwächter Finanzen beschwerensich Verbraucher aus sieben Bundesländern über Abhebekosten an Geldautomaten miteinem Postbank-Sticker, an denen nur Kunden der Postbank kostenlos Bargelderhalten. Als Kunden der Cashgroup, einem Bankenverbund, zu dem auch diePostbank gehört, waren sie im Glauben, dort kostenlos Bargeld zu erhalten.Hintergrund ist eine Kooperation des Geldautomatenbetreibers Cardpoint mit derPostbank. Die Marktwächterexperten sensibilisieren zur Achtsamkeit beimBargeldbezug, besonders an Automaten außerhalb von Bankfilialen.Die Postbank AG hat in Kooperation mit dem größten Geldautomatenbetreiber inDeutschland - Cardpoint - seit Ende 2018 zahlreiche neue Geldautomatenaufgestellt. An den Automaten ist ein großer Sticker mit dem Postbank-Logoangebracht. Kostenlos Bargeld mit der Girocard erhalten dort nur Kunden derPostbank. Die Automaten stehen mitunter an stark frequentierten Orten, wieTankstellen, Raststätten und U-Bahnhöfen.Das angebrachte Logo der Postbank, die zum Bankenverbund Cashgroup gehört,veranlasste auch Verbraucher mit Girokonto bei einem Cashgroup-Partner dort Geldabzuheben - mit einer teuren Überraschung: Für die Abhebung wurde ein Entgeltberechnet.Verbraucher fühlen sich getäuschtAuf anfallende Kosten wurden einige Verbraucher nach eigenen Angaben nichthingewiesen. "Die betroffenen Verbraucher fühlen sich schlichtweg in die Irregeführt," erklärt Martina Schröder, Fachreferentin Marktwächter Finanzen bei derVerbraucherzentrale Sachsen.Anbieter weisen Vorwürfe zurückDie Marktwächterexperten haben beide Anbieter mit dem Problem konfrontiert.Sowohl Cardpoint als auch die Postbank weisen die Anschuldigungen zurück: DasPostbank-Logo suggeriere keineswegs, dass Cashgroup-Nutzer hier kostenlosBargeld erhalten können. Sie berufen sich vor allem auf das fehlende"Cashgroup"-Logo, das an Geldautomaten von Verbundpartnern für gewöhnlichabgebildet ist.Während des Abhebevorgangs wird am Display darüber informiert, dass keine Kostendurch die Hausbank anfallen. Zugleich werde, so Cardpoint, auf die Höhe des anden Automatenbetreiber zu entrichtenden Entgelts hingewiesen. Gerade diesewidersprüchlich aufeinanderfolgenden Informationen können Verbraucher neben derAußenwerbung zusätzlich in die Irre führen. "Wenn derartige Hinweise klarer undähnlich prominent ausgewiesen würden, anstelle des Verwirrung stiftendenPostbank-Stickers, gäbe es weniger Irritationen", so Schröder.Verbraucher sollten, insbesondere bei Geldautomaten außerhalb von Filialen undSB-Services, immer genau im Auge behalten, ob eventuelle Kosten ausgewiesenwerden.Über den Marktwächter Finanzen:Der Marktwächter Finanzen ist ein Projekt, mit dem der VerbraucherzentraleBundesverband (vzbv) und die Verbraucherzentralen den Finanzmarkt ausPerspektive der Verbraucher beobachten. Hierfür werden Beschwerden undBeratungen von Verbrauchern aus allen 16 deutschen Verbraucherzentralen über einFrühwarnnetzwerk systematisch ausgewertet. Zudem werden empirischeUntersuchungen durchgeführt. So können Schwachstellen und Fehlentwicklungenerkannt, Verbraucher frühzeitig gewarnt und Aufsichts- und Regulierungsbehördenbei ihrer Arbeit unterstützt werden. Insgesamt untersuchen fünfSchwerpunkt-Verbraucherzentralen den Finanzmarkt: Baden-Württemberg (Geldanlageund Altersvorsorge), Bremen (Immobilienfinanzierung), Hamburg (Versicherungen),Hessen (Grauer Kapitalmarkt) und Sachsen (Bankdienstleistungen undKonsumentenkredite). Der Marktwächter Finanzen wird durch das Bundesministeriumder Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) gefördert.www.marktwaechter.de/finanzenPressekontakt:Kay Görner | Teamleiter Marktwächter FinanzenVerbraucherzentrale SachsenTelefon: 0341 962 884-013kgoerner@vzs.deFranca Palaschinski | Team "Marktwächter Kommunikation"Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)Telefon: 030 258 00-137franca.palaschinski@vzbv.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52346/4451742OTS: vzbv - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.Original-Content von: vzbv - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V., übermittelt durch news aktuell