Mainz/Berlin (ots) - Das Marktwächter-Team der VerbraucherzentraleRheinland-Pfalz warnt vor zwei unseriösen Webseiten, die günstigeelektronische Ratgeberbücher für Eltern anpreisen. Der Kauf vonE-Books auf baby-endlich-schlafen.de und endlich-windelfrei.de führtin eine Abofalle. Das zeigen Verbraucherbeschwerden aus demFrühwarnnetzwerk der Verbraucherzentralen.Der Anbieter TrainingDigital360 Ltd bewirbt seine beiden Webseitenderzeit massiv über Social-Media-Kanäle wie Facebook, Instagram undCo. und spricht gezielt Eltern an, die nach Rat suchen. Die dorterhältlichen E-Book-Ratgeber enthalten angeblich Tipps, wie daseigene Kind nachts durchschläft oder windelfrei wird. Auf denWebseiten werden die E-Books für begrenzte Zeit zu einem vermeintlichsehr günstigen und deutlich reduzierten Preis von einem Euroangeboten.Dreist: Anbieter verstecken Abo-InformationenVerbraucher beschweren sich darüber, dass sie nach dem Kauf derrabattierten E-Books plötzlich monatliche Kreditkartenabbuchungenüber 37 Euro haben - ohne zu wissen, dass sie ein Abo abgeschlossenhaben. Auf den Webseiten finden sich zwar Hinweise auf eineautomatische Verlängerung des "Trainingsprogramms", jedoch in grauemText vor grauen Hintergrund in der Fußzeile der Webseite, ohneräumlichen oder erkennbarem inhaltlichen Zusammenhang mit derBestellmaske. Andere Hinweise auf ein Abonnement finden sich nichtauf den Webseiten."Das Angebot ist bewusst so gestaltet, dass Verbraucher währenddes Kaufvorgangs nicht ohne weiteres bemerken, dass hier ein Abo mitmonatlichen Kosten abgeschlossen werden soll", warnt ManfredSchwarzenberg, Teamleiter Marktwächter Digitale Welt bei derVerbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. "Webseiten-Betreiber sindverpflichtet, vertragliche Angaben wie Kosten und Laufzeittransparent und gut lesbar zu platzieren." Verstecken Anbieterwichtige Informationen über einen Abo-Vertrag, besteht keineZahlungsverpflichtung. Grundsätzlich haben Verbraucher dieMöglichkeit, unrechtmäßige Abbuchungen von ihrem Kreditinstitutzurückbuchen zu lassen.Günstige Angebote dienen oftmals als LockmittelDie Käufer der Ratgeber beschweren sich online darüber, dass ihneneine gesetzlich vorgeschriebene Vertragsbestätigung mit allenrelevanten Angaben zum Vertragsinhalt per E-Mail vorenthalten werde.Auf Anfragen reagiere der Anbieter entweder gar nicht oder drohe denVerbrauchern, einen Anwalt einzuschalten.Nach Auffassung der Verbraucherschützer handelt es sich hierbei umeine Abzockmasche: "Alles deutet darauf hin, dass es sich hier umeinen unseriösen Anbieter handelt, der Verbraucher mit günstigenRatgeber-E-Books in eine Abofalle lockt", so Schwarzenberg."Verbraucher sollten daher bei vermeintlichen Schnäppchen generellmisstrauisch sein. Oft dienen solche Angebote nur als Lockmittel, uman Kreditkartendaten zu gelangen und weitere Abbuchungen tätigen zukönnen." Laut Impressum sitzt der Anbieter in den VereinigtenArabischen Emiraten. Auf den Webseiten ist jedoch die Rede davon,dass eine Kindertagesstätten-Leiterin und Mutter zweier Kinder namensSusanne W. aus Nordrhein-Westfalen die E-Books konzipiert hat undvertreibt. Betroffene von ungewollten Abonnements können sich beieiner Verbraucherzentrale in ihrem Bundesland individuell beratenlassen. Hier finden Sie eine Beratungsstelle in Ihrer Nähe:www.verbraucherzentrale.de/beratung.Pressekontakt:Franca PalaschinskiReferentin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitProjektteam "Marktwächter Kommunikation"Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.Tel.: (030) 258 00-137franca.palaschniski@vzbv.deAnne Bayer | Redakteurin Marktwächter Digitale WeltVerbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V.Tel.: (06131) 2848 - 227bayer@vz-rlp.deOriginal-Content von: vzbv - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V., übermittelt durch news aktuell