'Marktwächter': Verbraucherschützer sammeln 12 400 Beschwerden

BERLIN (dpa-AFX) - Verbraucherschützer in Deutschland haben in den vergangenen zwei Jahren mithilfe der neuen Plattform "Marktwächter" mehr als 12 400 auffällige Meldungen gesammelt.



Dabei geht es etwa um Fälle mit hohem Schaden für Verbraucher, fragwürdige Anbieter sowie um neue Maschen und Tricks von Unternehmen, etwa im Finanzsektor. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) sprach am Freitag in Berlin von 100 bis 200 besonders auffälligen Meldungen pro Woche. Das Projekt ist unter dem Dach des vzbv aktiv. Zuvor hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet.

Die "Marktwächter" dienen als Frühwarnsystem, bei dem die Verbraucherzentralen der Länder besondere Fälle und Entwicklungen melden. Ausgewertet wurden bisher mehr als eine Million Anfragen von Verbrauchern sowie Beratungsgespräche. "Nach zwei Jahren Marktwächter zeigt sich, dass wir mit der neuen Marktbeobachtung und dem zugehörigen Frühwarnsystem den Verbraucherschutz in Deutschland um einen wichtigen Beitrag erweitern und deutlich stärken können", sagte vzbv-Chef Klaus Müller.

Seit dem Projektstart im März 2015 habe es 37 Abmahnungen gegeben. So musste beispielsweise ein Homeshopping-Anbieter eine Unterlassungsklage wegen irreführender Werbung abgeben oder eine große Versicherung ihre Geschäftsbedingungen in Darlehensverträgen ändern. "Auch in Zukunft werden wir uns dafür einsetzen, dass dieses Frühwarnsystem erfolgreich weiterarbeiten kann", sagte Verbraucherschutzstaatssekretär Ulrich Kelber (SPD) dem "Handelsblatt". Dem Blatt zufolge werden die "Marktwächter" 2017 mit insgesamt 11,5 Millionen Euro vom Staat unterstützt./bvi/DP/tos