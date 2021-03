Marktupdate am Donnerstag: Das sollten Sie wissen!

Vorbörsliche Marktteilnehmer

Die US-Aktienfutures handelten im frühen vorbörslichen Handel höher, nachdem das Repräsentantenhaus das 1,9 Billionen Dollar schwere Rettungsgesetz Covid-19 verabschiedet hatte. Präsident Biden wird das Gesetz voraussichtlich am Freitag unterzeichnen. Investoren warten auf die Ergebnisberichte von Ulta Beauty Inc (NASDAQ:ULTA), JD.Com Inc (NASDAQ:JD) und Genesco Inc. (NYSE:GCO).

Informationen zur Arbeitslosenunterstützung

Die Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung für die letzte



