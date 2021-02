Marktupdate: Positiver Trend der US-Aktien-Futures!

Die US-Aktienfutures handelten im frühen vorbörslichen Handel leicht höher, nachdem der Dow Jones und der S&P 500 am Mittwoch zum dritten Mal in Folge Gewinne verzeichneten. Investoren warten auf die Ergebnisberichte von Ford Motor Company (NYSE:F) und Cigna Corp (NYSE:CI), AmerisourceBergen Corp. (NYSE:ABC), Bristol-Myers Squibb Co (NYSE:BMY) und T-Mobile Us Inc (NASDAQ:TMUS).

