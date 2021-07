Marktupdate: Aufgepasst – 3 Aktien mit hohem Interesse!

Diese drei Aktien stoßen am frühen Freitag auf großes Interesse in den sozialen Medien.

Virgin Galactic Holdings Inc (NYSE:SPCE): Das Raumfahrtunternehmen, das Touristen in den Weltraum bringen will, behauptet, “den Weltraum für den guten Zweck zu öffnen”.

Was ist geplant?

Der milliardenschwere Firmengründer Sir Richard Branson wird beim Testflug des raketengetriebenen SpaceShipTwo Unity am 11. Juli zu den “Missionsspezialisten” gehören, wie es in einer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



