Marktüberblick und Ausblick: S&P500

Auch der S&P 500-Index konnte seine Konsolidierungszone wie erwartet nach oben durchbrechen. Die wichtige Marke bei 2.400 Punkten wurde erstmals überwunden und wird somit zu einer wichtigen Unterstützung im Chart. Auch hier können wir eine klare Aussage treffen. Solange der Index über diesem Niveau bleibt, dürfte die positive Gesamtstimmung erhalten bleiben. Die Seitwärtsbewegung der letzten Monate erstreckte sich über einen Bereich von 75 Indexpunkten. Wenn wir nun diese Spanne nach oben hin dazu addieren, kämen wir technisch auf ein Kursziel von 2.475 Punkten. Es könnte durchaus sein, dass wir dieses Niveau noch im Juni erreichen. Besonders stark präsentieren sich in den USA weiterhin Technologiewerte. So führt der Nasdaq-Index weiterhin die Rallye an.

