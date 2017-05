Marktüberblick und Ausblick: S&P500

Wieder einmal konnte der S&P500 Index eine Vförmige Erholung starten. Der Ausverkauf Mitte Mai wurde jäh beendet und so konnten sich die Bären lediglich einen Tag lang über Kursverluste nach freuen. Die Bullen ergriffen rasch wieder das Ruder und so wurde sogar in der vorigen Woche ein neues Allzeithoch geschrieben. Doch Vorsicht! Nach mehr als sieben positiven Tagen in Folge, ist mit einer kleinen Zwischenkorrektur oder zumindest einer Seitwärtsbewegung zu rechnen. Die kommenden Tage könnten demnach etwas ruhiger verlaufen. Erst zum Ende der Woche sehen wir hier wieder gute Kaufgelegenheiten. Dies sollten Sie vor allem auch bei unseren Setups für den US-Markt bedenken. Zu stark sollten Anleger in den kommenden zwei Tagen zukaufen. Danach wäre die Luft wieder frei.

