Marktüberblick und Ausblick: S&P500

Die US-Notenbanksitzung zur Mitte der vorigen Woche brachte der Wall Street neuerliche positive Impulse. Doch der Anstieg wurde in der Folge recht rasch wieder abverkauft. Kein sonderlich positives Zeichen. So könnte sich nun erstmals seit Monaten ein tieferes Hoch im Chart ausbilden. Ein mögliches Warnsignal an die Anleger? Wir werden sehen. Jedenfalls befndet sich bei 2.350 Punkten eine wichtige Unterstützung im Chart. Solange der Index über diesem Level bleibt, haben weiterhin die Bullen das Zepter in der Hand. Fällt der S&P 500 jedoch darunter, könnte sich das Bild rasch eintrüben und der Aufwärtstrend wäre in Gefahr, erstmals seit Monaten gebrochen zu werden. Ein Abschlag in Richtung 2.300 Punkte wäre indes auch kein großer Beinbruch, gemessen an den bisherigen Kursgewinnen des letzten halben Jahres.

DAX auf 12.000 Punkten! Sie wollen an der Rallye verdienen? Dieser Exklusiv-Report zeigt Ihnen, wie Sie JETZT davon profitieren. Einfach kostenlos herunterladen.