Marktüberblick und Ausblick: S&P500

Anfang der vorigen Woche haben wir vor einer möglichen Korrektur am US-Markt gewarnt, welche dann auch absolut nach Regieplan eingetroffen ist. Der Pullback konnte exakt am steigenden 20-Tage-Durchschnitt (grüne Linie) abgefangen werden, dort haben die Bullen erneutzugegriffen. Somit haben wir eine neue wichtige Unterstützung bei rund 2.350 Punkten kreiert. Ähnlich wie beim DAX ist alles über diesem Niveau bullish und die Fortsetzung des Trends bleibt somit jederzeit möglich. Fallen wir jedoch darunter, könnte erstmals seit Monaten eine größere Korrektur drohen. Da würde uns sogar ein kurzfristiger Abverkauf von 5-10 Prozent nicht wirklich wundern. Kurzfristig könnte auch der 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) ein mögliches Kursziel für einen stärkeren Abschlag sein. Noch aber haben die Bullen das Zepter in der Hand.

