Marktüberblick und Ausblick: S&P500

Insgesamt hat der US-Markt seit dem Wahlsieg Trumps mehr als 15 Prozent an Wert zulegen können und nach wie vor scheint es, als ob die Rallye niemals enden wolle. Doch die Börse ist keine Einbahnstraße uns so sollten sich Anleger nicht in Sicherheit wiegen, dass wir immer und ewig weiter nach oben gehen werden. Wir haben derzeit im Wochenchart das überkaufteste Niveau seit dem Crash 2008. Der Bogen scheint derzeit klar überspannt zu sein. Dies sollte Warnsignal genug sein, um nicht mehr auf Biegen und Brechen mit 100% investiert zu sein. Nachdem aber der Trend nach wie vor bullish ist, können Positionen durchaus noch laufen gelassen werden. Doch die Stopps nachzuziehen und ein paar Gewinne vom Tisch zu nehmen, kann aus aktueller Sicht nicht schaden. Auch der Aufbau neuer Positionen sollte mit Bedacht vorgenommen werden.

