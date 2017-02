Marktüberblick und Ausblick: S&P500

Wie bereits in unserer letzten Ausgabe besprochen, ist das Momentum am US-Markt derzeit um einiges höher als in Deutschland und so schaffte es der S&P 500-Index, weitere neue Allzeithochs zu generieren. Lediglich die Dauer der Rallye gibt uns etwas Grund zur Sorge, denn selten dauern solche „Einbahnstraßen“ an den Börsen länger als drei Monate an. Es ist aktuell wohl nicht mehr der beste Zeitpunkt, um Neuinvestitionen zu starten, denn der Markt ist gut gelaufen und hat solide abgeliefert. Deswegen muss man aber nicht gleich aussteigen. Laufende Positionen sollten laufen gelassen und die Stops eventuell um einen Deut enger gezogen werden als üblich. Jede Rallye kann von Zeit zu Zeit einen scharfen Rücksetzer erleben. Darauf sollten wir uns schon einmal als eine mögliche Variante in den kommenden Wochen einstellen.

