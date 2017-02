Marktüberblick und Ausblick: S&P500

Noch haben in den USA wichtige Unterstützungen gehalten. Der Bereich zwischen 2.270 und 2.280 Punkten wurde zwar in den letzten Tagen des Öfteren getestet, doch ein Schlusskurs darunter ist bis dato noch nicht erfolgt. Die Bullen zeigen also mächtig Gegenwehr und versuchen derzeit alles, um den positiven Trend am Leben zu erhalten. Aktuell haben Sie weiterhin die Nase vorn und der Aufwärtstrend bleibt somit weiter erhalten. Worauf wir achten müssen, haben wir bereits in der vorigen Woche erörtert. Ein Schlusskurs unter dem Unterstützungsbereich wäre wohl ein klares Signal dafür, dass der Markt nach einer dreimonatigen Rallye zu einer Korrektur nach unten ansetzen könnte. Anleger können somit ihre Gewinne vorerst weiterlaufen lassen und müssen sich aktuell noch nicht sorgen.

Jetzt für den Investoralert PREMIUM anmelden sowie kostenlos für Börse am Mittag!