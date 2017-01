Marktüberblick und Ausblick: S&P500

Der Ausbruch im S&P 500-Index hat bereits einen Monat vor dem DAX stattgefunden und auch hier haben die Anleger in den letzten Wochen eine Menge Gewinne mitnehmen können. Seit Mitte Dezember konsolidieren wir auch hier in einer recht engen Bandbreite und warten derzeit auf neue Impulse. Nach wie vor haben die Bullen das Zepter fest in der Hand. Ähnlich wie beim DAX haben wir auch hier eine absolut wichtige Referenzmarke, welche in naher Zukunft möglichst nicht gebrochen werden sollte. Es ist das Tief von Ende Dezember bei rund 2.230 Punkten. Alles über diesem Niveau bleibt bullish und die Chance auf weiter steigende Kurse bleibt erhalten. Fällt der S&P 500 jedoch darunter,könnte die Party rasch ihr Ende fnden. Gute Signale bekommen wir derzeit nach wie vor von den High Tech-Titeln in den USA.

