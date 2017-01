Marktüberblick und Ausblick: S&P500

Diese Woche beginnt in den USA die sogenannte Earnings Season. Ein Großteil der US-Unternehmen wir in den kommenden Handelstagen seine Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal präsentieren. Spannend wir vor allem, wie die Kurse darauf reagieren und noch interessanter werden die Prognosen der einzelnen Konzerne für das Gesamtjahr 2017. Natürlich wollen die Anlegereinen Blick auf die Zukunft erhaschen und sehen, ob sich die Lage auch in diesem Jahr weiter verbessern wird oder nicht. Der S&P 500-Index wird uns somit in den kommenden Tagen richtungsweisende Impulse geben, wie es in den kommenden Monaten weitergehen wird. Der Trend selbst ist weiterhin bullish und das letzte wichtige Pivot-Tief haben wir nach wie vor knapp über der Marke von 2.230 Punkten. Alles über diesem Niveau bleibt vorerst weiterhin bullish.

