Marktüberblick und Ausblick: S&P500

Auch die US-Indizes präsentieren sich nach wie vor in Bestform. Der S&P 500 hat seit dem Ausbruch über das Niveau von 2.190 Punkten nichts an Stärke eingebüßt, der Index befndet sich weiterhin in einem stabilen Aufwärtstrend. Wichtig war in den letzten Wochen vor allem, dass auch der technologielastige Nasdaq die Rallye in den USA unterstützte und wichtige Aktien wie Apple, Facebook & Co. mit nach oben ziehen konnte. Das Pivot-Tief von Ende Dezember ist aktuell die wichtigste Referenzmarke für den Trend. Solange sich der Index über dem Niveau von 2.230 Punkten halten kann, ist die Welt und somit auch der Aufwärtstrend in Ordnung. Erst darunter wäre eine Korrektur fällig. Vieles wird in den kommenden Wochen auch von den Quartalsergebnissen der US-Unternehmen abhängen.

