Marktüberblick und Ausblick: Gold, Öl & Co.

Unsere Erwartungen auf den Edelmetallpreis waren überaus positiv. Dennoch kommt der jüngste Anstieg etwas überraschend, zumal die Flucht in Richtung Sicherheit in Zeiten steigender Aktienkurse etwas recht Unübliches ist. Der Weg nach oben ist frei und wir könnten in der aktuellen Handelswoche durchaus das Hoch vom April bei rund 1.295 US-Dollar je Feinunze testen. Nach unten hin bleibt die Unterstützung bei 1.245 US-Dollar entscheidend. Alles darüber sieht derzeit recht konstruktiv aus.

Der Abverkauf im schwarzen Gold geht wie erwartet weiter. Die Bullen können einfach keine nachhaltige Rallye nach oben generieren und jeder noch so kleine Anstieg wird derzeit eher für Verkäufe und neue Short-Positionen genutzt. Vorerst bleibt also der Abwärtstrend erhalten und auch unsere Erwartungen bleiben auf der bearishen Seite.

Welche Aktien jetzt nach DAX-Anstieg auf 12.000 Punkte die größten Gewinnchancen eröffnen, lesen Sie in unserem neuen Exklusiv-Report. Völlig kostenlos. Hier geht’s zum Download.