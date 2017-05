Marktüberblick und Ausblick: Gold, Öl & Co.

Trotz der steigenden Kurse an den internationalen Aktienmärkten, konnte sich auch der Preis des gelben Edelmetalls weiter nach oben bewegen. Die Bullenflagge konnte zum Ende der vorigen Woche nach oben gebrochen werden und so sehen wir derzeit in Gold wieder klare Kaufsignale. Die Reise könnte nun wieder in Richtung der Marke von 1.300 US-Dollar je Feinunze gehen. Wichtige Unterstützungen befnden sich bei rund 1.245 US-Dollar je Feinunze. Der Ölpreis ist und bleibt auch weiterhin bärisch. Die Kurse des schwarzen Goldes konnten zwar im Mai eine kleine Zwischenrallye nach oben starten, doch ähnlich wie bereits im April, endete diese nach exakt 13 Tagen. Die Kurse drehten rasch wieder nach unten und so sehen wir ein weiteres tieferes Hoch im Chart. Der Gesamttrend bleibt somit negativ und Kursverluste in Richtung 40 US-Dollar je Barrel würden uns nicht mehr wundern.

