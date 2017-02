Marktüberblick und Ausblick: Gold, Öl & Co.

Der Goldpreis liefert uns aktuell ein äußerst interessantes Chartbild. Gerade haben wir den wichtigen Widerstand bei 1.220 US-Dollar je Feinunze gebrochen und ein neuer Aufwärtstrend wurde geboren. Da macht es natürlich technisch gesehen Sinn, wenn wir dieses Niveau nun erneut nach unten testen. Genau dies geschieht im Moment. Wichtig wäre dabei, dass die Kurse diesen Bereich um 1.220 US-Dollar nicht mehr unterschreiten. Aus unserer Sicht weiterhin ein bullisher Chart.

Die Seitwärtsphase im schwarzen Gold bleibt weiterhin bestehen. In der Sorte Light Sweet Crude pendeln wir weiterhin zwischen 51,50 und 54,50 USDollar je Barrel hin und her. Neutraler könnte der Chart aktuell nicht sein und so müssen Anleger geduldig auf neue Signale warten. Ein Ausbruch nach oben oder nach unten wird uns neue Kauf- bzw. Verkaufssignale liefern.

