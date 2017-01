Marktüberblick und Ausblick: Gold, Öl & Co.

Der Kurs des gelben Edelmetalls zeigt sich weiterhin recht robust . Die jüngste Stärke im Euro gegenüber dem US-Dollar hat die Preise wieder anziehen lassen und so sehen wir die längst überfällige technische Gegenreaktion nach oben, welche wir im Dezember bereits erwartet haben. Hier warten jedoch recht harte Widerstände und so gilt es vorläufg abzuwarten, ob ein Durchbruch nach oben gelingt oder ob die Rallye hier ihr vorläufges Ende sehen wird. Die Schwäche im Ölpreis hat sich auch in der vorigen Woche fortgesetzt. Wir befnden uns zwar weiterhin eher am oberen Band der letzten Monate, doch das technische Gesamtbild wirkt leicht angeschlagen. Unter der Marke von 51,50 US-Dollar je Barrel würden die Bären wieder das Ruder übernehmen. Darauf sollte geachtet werden.

Jetzt für den Investoralert PREMIUM anmelden sowie kostenlos für Börse am Mittag!