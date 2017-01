Marktüberblick und Ausblick: Gold, Öl & Co.

Der Pullback in Richtung unserer Zielmarke von 1.210 US-Dollar je Feinunze ist voll im Gange und es sieht danach aus, als ob wir hier alsbald ankommen könnten. Doch eine nachhaltige Rallye bleibt weiterhin eher unwahrscheinlich, solange der US-Dollar an der Stärke gegenüber dem Euro festhält. Erst eine Trendwende am Devisenmarkt dürfte die Edelmetalle etwas stützen.

Die Reduzierung der Ölfördermenge hat im November den Startschuss zu einer Rallye nach oben gegeben. Doch diese scheint nun erste Dellen zu bekommen. So sahen wir in der vorigen Woche eine recht bedeutsame große rote Kerze, welche uns ein deutliches Warnsignal für eine bevorstehende Trendwende nach unten mit auf den Weg gibt.

