Marktüberblick und Ausblick: Devisen

Übermorgen steht die Anhörung von Ex-FBI-Chef James Comey vor einem US-Parlamentsausschuss an. Sollte das den Druck auf die US-Regierung verstärken, kann das der Auslöser sein, der beim USDollar die Deiche brechen lässt. Der hatte auch in der vergangenen Woche zum Euro an Boden verloren, der Euro/US-Dollar-Kurs stieg dadurch nahe an das markante Zwischenhoch, das die Währungsrelation am Morgen nach der US-Wahl bei 1,1300 ausgebildet hatte. Da am Donnerstag zudem die EZB-Sitzung auf dem Programm steht, kann dieser Tag zum Schlüsseltag werden. Ein Anstieg über 1,1300 US-Dollar würde den Weg in Richtung 1,1616 US-Dollar freigeben und damit eine mittelfristig relevante Trendwende nach oben zementieren. Das bullishe Lager hat im Moment die klar besseren Karten, solange der Kurs die 20-Tage-Linie, aktuell bei 1,1141 US-Dollar, nicht unterschreitet.

