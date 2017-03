Marktüberblick und Ausblick: Devisen

In der Nacht zum Mittwoch kann es an den Aktienmärkten, aber auch am Devisenmarkt, zu einer Weichenstellung kommen. Erstmals hält Donald Trump eine Rede vor dem US-Kongress. Man setzt darauf,dass Trump seinen Kurs vager Ankündigungen beenden und klare Aussagen zu den Planungen in den Bereichen Steuer-, Gesundheits-, Wirtschafts- und Verteidigungspolitik treffen wird. Je nachdem, wie die Anleger diese Rede aufnehmen, wird sich auch der US-Dollar in Bewegung setzen. Eine positiv aufgenommene Trump-Rede würde die Wachstumserwartung stärken, die Erwartung höherer Zinsen unterfüttern und damit den US-Dollar höher ziehen. In der Relation zum Yen hieße das die Wiederbelebung der im Januar unterbrochenen Dollar-Rallye mit einem Ausbruch über den Widerstandsbereich 112,97/113,87 Yen. Eine negative Reaktion und ein in Folge fallender Dollar würde bei einem Bruch der Linie 111,70 Yen Potenzial bis zur 200-TageLinie (107,71) eröffnen.

DAX auf 12.000 Punkten! Sie wollen an der Rallye verdienen? Dieser Exklusiv-Report zeigt Ihnen, wie Sie JETZT davon profitieren. Einfach kostenlos herunterladen.