Marktüberblick und Ausblick: DAX

In unserer letzten Ausgabe sind wir davon ausgegangen, dass der deutsche Aktienindex DAX auf bis zu 12.400 Punkte korrigieren könnte, bevor die Reise nach oben weitergeht. Die Mitte Mai gestartete Korrekturbewegung hält weiterhin an und so konnte der Index auch in der vorigen Woche seine wohlverdiente Verschnaufpause noch nicht beenden. Im Bereich von 12.700 Punkten sehen wir derzeit einen klaren Widerstand. Sollten wir diesen vorzeitig nach oben durchbrechen, wäre dies ein neuerliches Kaufsignal, welches den Index sogar erstmals über die magische Marke von 13.000 Punkten bringen könnten. Alles in allem bleibt das positive Gesamtbild erhalten. Es stellt sich lediglich die Frage, wann die aktuelle Konsolidierungsphase abgeschlossen werden wird. Wir bleiben vorerst weiterhin positiv gestimmt, was den DAX angeht.

