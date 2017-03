Marktüberblick und Ausblick: DAX

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Wenn es einen Index gibt, der es liebt Fehlsignale zu produzieren, dann ist dies der Deutsche Aktienindex DAX. Gerade erst hatte er den Widerstand bei 11.900 Punkten gebrochen, kurz danach brach er wieder nach unten weg. Der Ausbruch sah stark aus und dürfte wohl wieder Anleger dazu verleitet haben, neue Positionen zu eröffnen. Doch aktuell sieht dies stark nach einer möglichen Bullenfalle aus. Nach Fehlsignalen sehen wir des Öfteren starke Reaktionen in die Gegenrichtung. Somit würde es uns nicht allzu sehr überraschen, wenn wir vielleicht schon in der kommenden Handelswoche wieder Stände im Bereich zwischen 11.400 und 11.500 Punkten sehen würden. Trendtechnisch gesehen ist aber nach wie vor alles in Butter. Die Serie von höheren Hochs und höheren Tiefs ist nach wie vor ungebrochen.

