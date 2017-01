Marktüberblick und Ausblick: DAX

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Seit dem Ausbruch aus der Seitwärtsrange zwischen 10.200 und 10.800 Punkten präsentiert sich der Deutsche Aktienindex weiterhin in Höchstform. Insgesamt konnteder Index in wenigen Wochen nahezu zehn Prozent an Wert zulegen, bevor es nun in eine wohlverdiente Verschnaufpause ging. Die aktuelle Konsolidierung ist wichtig für den Markt, um einen Großteil des leicht überkauften Niveaus technisch wieder abzubauen. Bei der Marke von 11.400 Punkten hat sich nun ein wichtiger Support gebildet.

Solange der Index hier drüber bleibt, ist die Welt in Ordnung. Rutscht der DAX jedoch darunter, wäre dies ein klares Warnsignal dafür, dass der Trend nach oben alsbald brechen könnte. Eine wichtige Unterstützung also, auf welche die Aktionäre in den kommenden Tagen und Wochen unbedingt achten müssen. Alles darüber bleibt vorerst bullish.

