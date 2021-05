Marktüberblick USA: Zinsen schlagen den Arbeitsmarkt!

Der Dow Jones Industrial Average stieg während des Freitags-Markts, während die Indizes alle weiterhin in der Nähe ihrer Intraday-Hochs handelten. Der S&P 500 stieg und erreichte ein neues Hoch von 4.238,04. Gleichzeitig erreichte der Dow ein neues Allzeithoch von 34.777,58. US-Aktienmarkt am Freitag Um kurz nach 15:00 Uhr ET legte der Nasdaq Composite um 1 % zu. Der S&P 500 notierte um 0,8 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!