Marktüberblick: Dow Jones und S&P 500 auf neuen Höchstständen und gute Zahlen am Arbeitsmarkt

Die Aktien erholten sich am Donnerstag, dem 15.04.2021 mit der Startglocke. Der solide vorbörslicher Handel erhielt zusätzlichen Auftrieb durch positive Daten zu Arbeitslosenanträgen und Einzelhandelsumsätzen in den USA. Die Gewinnsaison kam in Schwung. Taiwan Semiconductor, Bank of America, Citigroup und Delta Air Lines legten ihre Berichte vor. Coinbase Global eröffnete an seinem zweiten Handelstag deutlich höher. Und UnitedHealth verzeichnete nach dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!