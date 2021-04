Marktüberblick: Dow Jones erholt sich gemeinsam mit Apple

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Finanztrends Video zu Apple



mehr >

Der Dow Jones Industrial Average erholte sich am Donnerstag, dem 15.4.2021 um mehr als 225 Punkte. Grund war die Ruhepause für Apple nach dem Ausverkauf vom Mittwoch. Nvidia gewann einen Kaufpunkt zurück, während die Aktien von Tesla und die IPO-Aktie von Coinbase bei der Börseneröffnung entgegengesetzte Sprünge machten. Unter den Dow-Jones-Schwergewichten stieg Apple am Donnerstag um 2 %, während Microsoft am heutigen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!