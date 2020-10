Marktüberblick: Asiatische Märkte – Abwärtstrend fortgesetzt!

Die wichtigsten US-Indizes setzten ihren Rückgang den dritten Tag in Folge fort, wobei der Dow Jones um 0,07%, der S&P 500 um 0,15% und der Nasdaq 100 am Donnerstag um 0,47% fielen. Der Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass die Hoffnung auf einen Impuls vor den Wahlen in den USA nachgelassen hat und die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung überraschend angestiegen ist.

