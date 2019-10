Marktturbulenzen treiben Deutsche Börse an - Erlös und Gewinn steigen kräftig

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse hat im dritten Quartal unter anderem von den durch den Handelskrieg und die Brexit-Saga ausgelösten Marktturbulenzen profitiert.



Die Nettoerlöse seien in den drei Monaten bis Ende September um 13 Prozent auf 734 Millionen Euro geklettert, teilte das im Dax notierte Unternehmen am Montag in Frankfurt mit.

Davon seien je sechs Prozentpunkte auf strukturelles Wachstum und günstige Marktbedingungen wie die zeitweise hohen Schwankungen an den Aktienmärkten, die vor allem die Nachfrage nach auf Plattformen der Deutschen Börse gehandelten Absicherungsprodukte nach oben getrieben habe, zurückzuführen gewesen. Ein Prozentpunkt des Wachstums geht auf kleinere Übernahmen der vergangenen Jahre zurück.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 17 Prozent auf 462 Millionen Euro zu. Damit übertraf die Deutsche Börse beim Erlöswachstum die Erwartungen der Experten. Das Gewinnplus fiel in etwa so aus, wie Analysten es erwartet hatten. Der Aktienkurs reagierte zunächst kaum./zb/he