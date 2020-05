Marktturbulenzen halten Handel an Deutscher Börse auf Trab

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Marktturbulenzen infolge der Coronavirus-Krise haben den Handel an der Deutschen Börse im April weiter angetrieben.



Der Handelsumsatz an den Kassamärkten lag mit 172,8 Milliarden Euro rund 43 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie der Börsenbetreiber am Montag in Frankfurt mitteilte. Der Löwenanteil entfiel mit 141,9 Milliarden Euro auf den Xetra-Handel, wo der durchschnittliche Tagesumsatz 7,1 Milliarden Euro erreichte. Während am Handelsplatz Börse Frankfurt im April 5,3 Milliarden Euro umgesetzt wurden, kam die Plattform Tradegate auf 25,6 Milliarden Euro - rund zweieinhalb Mal so viel wie ein Jahr zuvor.

Im Zuge der Marktturbulenzen im März hatte sich das Handelsvolumen an den Kassamärkten der Deutschen Börse auf insgesamt gut 300 Milliarden Euro sogar mehr als verdoppelt. Im April entfielen die höchsten Handelsumsätze im Xetra-Handel auf die Aktien des Versicherers Allianz mit 7,8 Milliarden Euro. Bei den MDax-Werten lagen die Commerzbank-Papiere mit rund einer Milliarde Umsatz vorn, im SDax die Anteilsscheine des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk./stw/jha/