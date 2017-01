Die Markttechnik der Allianz Analyse (2)!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Liebe Leser,

letzte Woche hatten die Aktionäre der Allianz die Möglichkeit, sich im ersten Teil unserer Analyse über die fundamentalen Kennzahlen für die ersten neun Monate des vergangenen Jahres zu informieren. Wie hat sich die Situation nun aus Sicht der Markttechnik entwickelt?

Bisher: Die fundamentalen Kennzahlen! Im ersten Analyseteil hatten wir über einige fundamentale Kennzahlen für die ersten drei Quartale 2016 informiert. Dabei wurde deutlich, dass auch wenn die finanzielle Stabilität gegeben ist, die Rentabilität etwas zu wünschen übrig lässt. Die EKR ist bei der Allianz recht gering, das Gearing aber annehmbar. Auch die Umsatzrendite ist annehmbar, sofern sie in den Branchenvergleich gestellt wird. Sie deutet aber auf eine leichte Marktschwäche hin. Auch der Gewinn je Aktie stagnierte leicht, so dass wir in einem nächsten Schritt die technische Kursentwicklung der Aktie angeschaut haben.

Die Kursentwicklung: Langfristiger Aufwärtstrend! Schon seit 2009 ist die Allianz-Aktie in einem langfristigen Aufwärtstrend, der jedoch in Folge der EU-Krise in 2011 mit einem starken Einbruch zurechtkommen musste. Seit 2012 bis 2015 konnte die Aktie etwa 150 % an Wert hinzugewinnen und korrigierte seitdem bis Mitte letzten Jahres um 30 %.

Überwindung des Korrekturtrends! Durch steigende Kurse konnte der Korrekturtrend wieder überwunden werden und so kann die Allianz seit dem Tief des letzten Jahres etwa 35 % an Wertgewinn verzeichnen. Auch die beiden Wochendurchschnitte (100,200) konnten wieder überwunden werden.

Die leichte Schwäche, die sich derzeit bei der Allianz-Aktie abzeichnet, könnte sich fortsetzen, wenn der Kurs unter 155 Euro je Aktie fällt, doch bei anhaltender Stabilität könnte das nächste Ziel bei 170 Euro je Aktie liegen. Schafft die Allianz-Aktie diesen Sprung? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse