Marktstart von FRITZ!Box 6890 LTE (FOTO)

Berlin (ots) -FRITZ!Box 6890 LTE für schnelles Internet über LTE oder DSL -starkes WLAN - hoher Heimnetzkomfort- Neues Spitzenmodell FRITZ!Box 6890 LTE für Mobilfunk- Bis zu 300 Mbit/s über Mobilfunk oder DSL- Ausfallsicheres Internet dank Fallback-Funktion von DSL auf LTE- Intelligentes und schnelles WLAN mit hoher Reichweite- Ab sofort für 349 Euro (UVP) erhältlichDie neue FRITZ!Box 6890 LTE sorgt für schnelles Internet perMobilfunk oder DSL mit Datenraten von bis zu 300 MBit/s. Das neueModell funkt in fünf LTE- sowie zwei UMTS-Frequenzen und unterstütztRoaming für das Surfen in allen Mobilfunknetzen. Die FRITZ!Box 6890LTE verfügt über eine sehr gute Ausstattung für die Heimvernetzung:Schnelles WLAN auf beiden Frequenzen mit Multi-User-MIMO-Technologie(4x4 Dualband WLAN AC+N mit 1.733 MBit/s bei 5 GHz und 800 MBit/s bei2,4 GHz), vier Gigabit-LAN-Ports, ein USB-Anschluss fürSpeichermedien sowie eine DECT-Basis für Telefone undSmart-Home-Anwendungen. Über den internen ISDN-S0-Bus könnenvorhandene TK-Anlagen angebunden werden. Die FRITZ!Box 6890 LTE iststatt über Mobilfunk wahlweise auch am Festnetzanschluss einsetzbar:entweder direkt am DSL-Anschluss oder über den WAN-Port an Kabel-oder Glasfasermodems. Dank der Fallback-Funktion der FRITZ!Box 6890LTE von DSL auf Mobilfunk erhalten Anwender mit besonders hohenAnsprüchen an die Internetverfügbarkeit zusätzliche Sicherheit. DieFRITZ!Box erkennt auch, wenn die DSL-Verbindung wieder stabil ist undschaltet die Internetverbindung dann automatisch zurück auf DSL.Sowohl über LTE (CAT6) als auch über DSL (von ADSL bis VDSL2 mitSupervectoring 35b) können Downloadraten von bis zu 300 MBit/serreicht werden. Telefonie wird für alle Zugangsarten IP-basiert(SIP-Standard) unterstützt. Außerdem kann die FRITZ!Box 6890 LTE auchan ISDN- sowie an analogen Festnetzanschlüssen genutzt werden. DasFRITZ!OS bietet viele Komfortfunktionen wie Firewall,WLAN-Gastzugang, MyFRITZ! oder Kindersicherung. Die FRITZ!Box 6890LTE ist ab sofort für 349 Euro (UVP) im Handel erhältlich.