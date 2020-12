Marktschlagende Renditen voraus! Ist dieser ETF der beste Weg, um auf einen wachsenden, trendstarken Markt zu setzen?

Foolishe Investoren wissen natürlich: Wachsende, trendstarke Märkte können ein toller Weg sein, um langfristig orientiert sogar marktschlagende Renditen zu generieren. Das gilt insbesondere für einzelne Aktien. Aber auch passive Investoren könnten mit einer selektiveren Auswahl bessere Resultate erzielen.

Dabei sollten ETF-Investoren jedoch bedenken, dass jedes Abweichen von der Marktnorm auch eine Minderperformance nach sich ziehen kann. Nicht jedes Trend-Thema ist potenziell geeignet, nicht jeder ETF eine attraktive Wahl.

Wenn du jedenfalls in den Bereich der künstlichen Intelligenz und Robotik investieren möchtest, so könnte der iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF eine spannende Wahl sein. Schauen wir einmal, was sich hinter dem Passivfonds versteckt.

Der ETF im Überblick

Wie der Name iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF bereits vermuten lässt, investiert der Passivfonds in die zwei Trendbereiche der Robotik und der künstlichen Intelligenz. Dabei möchte der Fonds einen möglichst globalen und möglichst weitreichenden Ansatz bei der Wertschöpfung der beiden Trendbereiche abdecken, was ziemlich viel bedeuten kann. Der Fokus liegt auf einem langfristig orientierten Wachstum innerhalb dieses Marktes.

Dabei investiert der iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF in 101 verschiedene Aktien, was grundsätzlich eine sehr solide Diversifikation ermöglichen sollte. Allerdings werden wir das gleich noch etwas näher konkretisieren. Der ETF existiert in einer vollreplizierenden und ausschüttenden Variante. Wobei man die Dividende bei dieser Ausrichtung durchaus vernachlässigen kann.

Die Gesamtkostenquote liegt mit 0,47 % vergleichsweise im Rahmen. Wobei wir berücksichtigen sollten, dass das Fondsvolumen mit momentan 325 Mio. US-Dollar mittelgroß ist. Das könnte eine sehr solide Möglichkeit sein, um von den trendstarken Märkten zu profitieren. Aber schauen wir uns die Chance mit Blick auf die Diversifikation etwas detailreicher an.

Die Diversifikation im Überblick

Mit Blick auf die regionale Diversifikation können wir jedenfalls festhalten, dass sich ein US-Schwerpunkt kaum leugnen lässt. US-Aktien bilden mit 54 % die größte Region ab, gefolgt von chinesischen Aktien mit 15 % und japanischen Aktien mit ca. 10 %. Damit entstammen rund drei Viertel diesen drei Regionen. Allerdings sind das gewiss technologische Hochburgen, weshalb das alles andere als verkehrt ist.

Die Segmente sind ebenfalls relativ einleuchtend. Rund 56 % sind Aktien aus dem Bereich der Informationstechnologie, weitere 24,7 % Kommunikations-Aktien und 11,7 % Industrie-Aktien. Keine Frage: Das kann durchaus einen größeren Teil der Wertschöpfung in den Trendbereichen Robotik und künstlicher Intelligenz umfassen.

Mit Blick auf die Top-Holdings könnte es ein paar Überraschungen geben: So ist Pinterest mit einem Anteil von rund 2,7 % die Top-Position, weitere bekannte Namen sind Xiaomi, Snap, MongoDB oder auch HubSpot. Grundsätzlich eine interessante Ausrichtung, wobei die größten zehn Positionen insgesamt lediglich 14,7 % des gesamten ETF ausmachen. Das lässt auf eine solide, breite Diversifikation schließen.

Spannender, trendstarker ETF!

Der iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF könnte daher eine interessante, diversifizierte Option sein, wobei die Konditionen auf einen chancenreichen und nicht zu teuren Mix hindeuten. Ein näherer Blick könnte sich daher durchaus anbieten.

Ein kleiner Hinweis noch zum Abschluss: Das fehlende UCITS könnte ein Indikator dafür sein, dass der iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF bei deutschen Brokern schwieriger handelbar ist. Ein internationaler Broker könnte möglicherweise Abhilfe schaffen.

Vincent besitzt Aktien von Pinterest. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von HubSpot, MongoDB und Pinterest.

