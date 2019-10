Marktschlagende Renditen von über 10 % p. a. bei ETFs sind unmöglich?! Diese 2 Passivfonds schaffen das!

Viele ETF-Investoren halten es für ein Märchen, dass man mit den passiven Fonds den breiten Markt schlagen kann. Zumindest in Teilen ist das auch alles andere als verkehrt, denn wer lediglich den breiten Markt abbildet, wird nach Abzug der üblichen, zwar geringen Gebühren nie den Vergleichsindex schlagen können.

Wer jedoch abseits gängiger Marktpfade wandelt, kann es auf eine Rendite bringen, die über dem Marktniveau liegt. Ja, sogar langfristige Renditen von über 10 % pro Jahr scheinen hierbei möglich.

Glaubst du nicht? Hm. Na gut. Schauen wir im Folgenden doch einfach mal auf zwei spannende Passivfonds, die das in den vergangenen Jahren ermöglicht haben, und überlegen, was diese beiden speziellen, marktschlagenden Vertreter hierbei eint.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

Ein erster Passivfonds, der diesen Mix in den vergangenen Jahren geschafft hat, ist zunächst der des SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF. Dieser Passivfonds brachte es so beispielsweise in den vergangenen 3 Jahren alleine auf eine Kursperformance von 24,5 %.

Da zu diesem Gesamtmix in jedem Jahr noch einmal attraktive Dividendenrenditen von jeweils über (teilweise sogar weit über) 3 % dazukämen, hat es der Passivfonds innerhalb dieses Zeitraumes auf eine Rendite von über 10 % pro Jahr geschafft. Durchaus ein interessanter, marktschlagender Passivfonds also.

Das Geheimnis dieses ETF ist hierbei jedoch eigentlich kein sonderlich großes. Als Passivfonds, der lediglich in qualitativ hochwertige globale Dividendenaktien investiert, die für ihr Dividendenwachstum bekannt gewesen sind, ist dieser Passivfonds ein kleines bisschen defensiver als gängige Indizes. Das hat nicht nur die Marktschwankungen abgemildert, sondern zugleich zu zuverlässigeren (Dividenden-)Renditen geführt.

Mit einer Gesamtkostenquote von lediglich 0,45 % ist dieser ETF zudem vergleichsweise günstig. Außerdem winkt hier bei einer Ausschüttung in Höhe von 1,08 Euro und einem derzeitigen Kursniveau von 30,89 Euro eine nette Dividendenrendite von momentan 3,49 %. Damit könnte dieser Passivfonds auch heute noch immer eine interessante Wahl sein.

iShares Core Dividend Growth ETF

Ein zweiter Passivfonds, der bereits seit einiger Zeit gängige Vergleichsindizes und marktübliche Renditen hinter sich lässt, ist der iShares Core Dividend Growth ETF. Alleine in diesem Jahr hat es der Passivfonds bereits auf eine Rendite von über 20 % seit Jahresanfang gebracht, seit der Auflegung bringt es der iShares Core Dividend Growth ETF immerhin auf eine durchschnittliche jährliche Rendite von knapp 11,4 % pro Jahr. Definitiv ein paar spannende Werte.

Wie wir auch hier aus dem Namen ableiten können, investiert der Passivfonds in Qualitätsdividendenaktien. Beziehungsweise in solche Unternehmen, die ihre Ausschüttungen konsequent wachsen lassen, was ebenfalls regelmäßig auch zu steigenden Kursen führt.

Mit einer Gesamtkostenquote von lediglich 0,08 % ist dieser ETF zudem sogar noch sehr günstig, was diesen Mix unterm Strich noch einmal attraktiver werden lässt. Dafür investiert der Passivfonds allerdings lediglich in US-amerikanische Dividendenaktien, ein regional diversifizierter Mix ist mit diesem Produkt daher nicht möglich.

Für alle, die auf der Suche nach marktschlagenden Renditen bei ETF-Produkten sind, könnte dieser Passivfonds dennoch eine spannende Wahl sein. Denn zumindest historisch gesehen hat es der iShares Core Dividend Growth ETF immerhin auf eine deutliche Rendite von über 10 % pro Jahr gebracht.

Die Spezialisierung macht den Unterschied!

Wie wir sehen können, kann eine Spezialisierung daher einen bedeutenden Unterschied zwischen marktüblichen und marktschlagenden Renditen ausmachen. In diesen beiden Fällen waren es so beispielsweise Dividendenaktien hoher Qualität beziehungsweise Dividendenwachstumsaktien, die solche Resultate ermöglichten.

Nichtsdestoweniger sollten Investoren vorsichtig bei der Auswahl ihrer Spezifikation sein, denn nicht jeder Ansatz wird den Vergleichsmarkt hinter sich lassen können. Denn wo Licht ist, da ist auch Schatten. Und wo mehr Rendite erzielt wird, werden andere es stets lediglich auf eine Minderrendite bringen.

Schalte jetzt den Renditeturbo für dein Portfolio ein! Mit Dividenden-ETFs einfach und bequem ein Zusatzeinkommen am Aktienmarkt erzielen. In unserem brandneuen, kostenlosen Sonderbericht analysieren wir drei Dividenden-ETFs, die wir jetzt spannend finden. Klick hier, um diesen Bericht jetzt herunterzuladen.



Motley Fool Deutschland 2019