Marktplatz Hood.de integriert Klarna / Kooperation ermöglicht Kauf auf Rechnung und Ratenzahlung

Köln (ots) - Hood.de, einer der größten deutschenOnlinemarktplätze, integriert Klarna, als einen der führendeneuropäischen Zahlungsanbieter, in den Checkout-Prozess seinerMarktplatzhändler. Die erweiterte Partnerschaft zwischen Klarna undHood ermöglicht Marktplatzhändlern nun zwei weitere Zahlungsoptionenanzubieten - Kauf auf Rechnung und Ratenzahlung. Beide Zahlungsartensind aktuell gefragter denn je. Klarna vervollständigt damit das aufHood angebotene Zahlungsportfolio aus klassischen Zahlungsarten undbereits integrierten Direktzahlungsarten (PayPal, Amazon Pay,Sofortüberweisung). Die Klarna Integration steht Händlern undEndkunden aus Deutschland, Österreich, Schweden und den Niederlandenzur Verfügung und ermöglicht mehr Flexibilität beim Bezahlen unddamit ein noch komfortableres Shoppingerlebnis auf dem Marktplatz.Die Erweiterung des Zahlungsangebotes unterstützt Händler dabei,den eigenen Checkout-Prozess zu optimieren und Kaufabbrüche aufgrunddes Fehlens der Wunsch-Zahlungsart des Kunden zu reduzieren sowieneue Zielgruppen zu erschließen. Händler profitieren von einereinfachen Integration der Klarna-Komplettlösung in ihren Hood-Shopmittels automatischem Onboarding-Prozess. Nach einer erfolgreichenBetaphase im März/April wird der Checkout mit Klarna nun offiziellgelauncht. Die Ergebnisse der Testphase zeigen den durchschlagendenErfolg der neuen Zahlungsarten. Teilnehmende Händler zeigen sichüberzeugt und berichten durchweg von einer Steigerung der ConversionRate und Erhöhung des durchschnittlichen Warenkorbwertes.Insbesondere die Übernahme von Ausfallrisiko und Verwaltungsaufwandsind für die Händler weitere Argumente für einen Einsatz von Klarnaauf Hood.de.Über Hood.deDie Hood Media GmbH betreibt unter www.Hood.de mit über 10Millionen Angeboten einer der größten Onlinemarktplätze Deutschlands.Das im Jahr 1999 gegründete Unternehmen bietet sowohl privaten alsauch gewerblichen Nutzern die Möglichkeit, Artikel in über 10.000Produktkategorien zum Verkauf einzustellen. Besonders vorteilhaft fürVerkäufer auf Hood.de ist die konkurrenzlos günstigeGebührenstruktur. Mit mehr als 9 Millionen Kunden zählt Hood.de zuden am schnellsten wachsenden Online-Marktplätzen.Pressekontakt:Pressekontakt:www.hood.de/presse.htmpresse@hood.deTel: 02421-3859947Original-Content von: Hood Media GmbH, übermittelt durch news aktuell