Marktmonitor Immobilien von immowelt.de: Branchenprofis rechnen mit Zinserhöhung - bleiben aber entspannt

Nürnberg (ots) - Der Marktmonitor Immobilien (MMI) 2018, eineStudie von immowelt.de, wurde in diesem Jahr erstmals inZusammenarbeit mit Prof. Dr. Bertram Steininger vom KTH RoyalInstitute of Technology in Stockholm durchgeführt. Die Ergebnisse zumSchwerpunkt Zinserhöhungen:- 80 Prozent der Immobilienprofis erwarten für das kommende Jahreine Erhöhung des Leitzinses- Branche reagiert gelassen: Die meisten Fachleute gehen nicht vongravierenden Auswirkungen bei Preis und Nachfrage durch einemögliche Zinserhöhung aus- Sollte es zu Zinsveränderungen kommen, wäre eine kurzfristigeZunahme der Anfragen durch Eigenheim-Käufer laut Befragung diewahrscheinlichste ReaktionVon 2019 an will die Europäische Zentralbank (EZB) keine Anleihenmehr aufkaufen. Eine Richtungsänderung der Zinspolitik ist somiteingeleitet. 80 Prozent der Immobilienprofis erwarten für daskommende Jahr eine Erhöhung des Leitzinses. Das zeigt derMarktmonitor Immobilien (MMI) 2018, eine Studie von immowelt.de, diein diesem Jahr erstmals in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. BertramSteininger vom KTH Royal Institute of Technology in Stockholmdurchgeführt wurde. 50 Prozent der befragten professionellenImmobilienvermittler gehen von einer leichten Erhöhung des Leitzinses(derzeit 0 Prozent) bis unter 0,25 Prozent aus, 26 Prozent erwarteneine Erhöhung auf einen Wert zwischen 0,25 und 0,5 Prozent. Mit einerstarken bis sehr starken Erhöhung rechnen nur 4 Prozent derBefragten. Trotz der Ankündigung der EZB, das billionenschwereAnkauf-Programm zu beenden, gehen immerhin 20 Prozent derImmobilienprofis davon aus, dass es auch im kommenden Jahr keineLeitzinserhöhungen geben wird.Profis bleiben noch entspanntDer Leitzins beeinflusst maßgebend die Geld- und Kreditmärkte.Entscheidet sich die EZB für eine Erhöhung, gilt ein Anstieg derDarlehenszinsen als sehr wahrscheinlich. Auch Immobilienkreditewerden damit teurer. Welche Folgen hätte das für dieImmobilienbranche? Generell erwarten die befragten Makler, Bauträgerund Immobilienspezialisten zunächst nur geringe Auswirkungen. Bei derPreisentwicklung geht die Mehrheit (63 Prozent) von einem zunächstunveränderten Niveau aus. Die Immobilienprofis rechnen also nichtdamit, dass durch moderat steigende Kreditkosten automatisch dieImmobilienpreise sinken werden. Auch bei der Nachfrage (65 Prozent)und der Angebotsmenge (72 Prozent) vermuten die meisten Profis lautMMI 2018 keine Veränderungen. Die größten Auswirkungen werden bei derVermarktungsdauer gesehen. Hier gehen 31 Prozent von einer längerenZeit aus, die ein angebotenes Objekt auf dem Markt sein könnte. 20Prozent prognostizieren für die Zukunft sinkende Abschlusszahlen.Immobilien-Run der privaten KäuferDie stärksten Reaktionen auf dem Markt erwartet die Mehrheit derBefragten (53 Prozent) von den Eigenheim-Käufern - im Gegensatz zuden privaten Kapitalanlegern (24 Prozent) und gewerblichenKapitalanlegern (16 Prozent). Demnach wird davon ausgegangen, dassEigenheim-Käufer bei spürbar steigenden Zinsen versuchen werden, nochschnell eine Immobilie zu kaufen. Nur 7 Prozent rechnen mit einemschnellen Rückgang der Nachfrage seitens dieser Käufergruppe.Leitzins-Erhöhung um 0,5 Prozent bremst PreissteigerungDie Einschätzung der Immobilienprofis deckt sich auch mit derImmowelt-Preisprognose. Sie hat die Auswirkungen einerLeitzinserhöhung auf die Immobilienpreise prognostiziert. Demnachhätte eine Leitzins-Anhebung von derzeit 0 auf 0,5 Prozent zur Folge,dass Käufer einen Wohnbaukredit (für 5 bis 10 Jahre) zu einemZinssatz von rund 2 Prozent finanzieren. Würde dieses Szenario bis2020 eintreten, verlangsamt sich die Preissteigerung. Ein Stillstandwürde laut der Immowelt-Prognose erst bei einem Zinssatz von rund 3Prozent eintreten. Hierfür müsste die EZB aber deutlich an derZinsschraube drehen.Ausführliche Ergebnisgrafiken stehen hier zum Download bereit:http://ots.de/rHVasCÜber den Marktmonitor Immobilien 2018:Der Marktmonitor Immobilen 2018 ist eine repräsentative Studie vonimmowelt.de in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Bertram Steininger vomKTH Royal Institute of Technology in Stockholm. Die Daten für dieStudie wurden innerhalb des Immobilien-Professional-Panels (IPP) derImmowelt erhoben, an dem ausschließlich Fachleute aus derImmobilienwirtschaft teilnehmen. Befragt wurden 315 zufälligausgewählte Makler, Bauträger und weitere Immobilienspezialisten inDeutschland (Befragungszeitraum: 28. September bis zum 10. Oktober2018).Diese und andere Pressemitteilungen von immowelt.de finden Sie inunserem Pressebereich unter https://presse.immowelt.de.Über immowelt.de:Das Immobilienportal www.immowelt.de ist einer der führendenOnline-Marktplätze für Wohnungen, Häuser und Gewerbeimmobilien.Gemeinsam mit immonet.de verzeichnet das Immobilienportal eineReichweite von monatlich 48 Millionen Visits*. Immowelt.de ist einPortal der Immowelt Group, die mit bauen.de und umzugsauktion.deweitere reichweitenstarke Portale betreibt und leistungsstarkeCRM-Software für die Immobilienbranche entwickelt. An der ImmoweltGroup ist die Axel Springer SE mehrheitlich beteiligt. * GoogleAnalytics; Stand: Januar 2018Pressekontakt:Immowelt AGNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dePeter Groscurth+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dewww.twitter.com/immoweltwww.facebook.com/immoweltOriginal-Content von: Immowelt AG, übermittelt durch news aktuell