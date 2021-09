Die Marktminute vom Dienstag: Zinssätze und US Dollar im Auge behalten!

In dieser Woche gibt es eine gewisse Abwechslung zu den halsbrecherischen, rasanten Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten und Gewinnen, die wir in den letzten Wochen erlebt haben; nehmen wir uns eine Marktminute Zeit, um uns auf einige Trends vorzubereiten. Was die Wirtschaftsdaten in dieser Woche betrifft, so werden Händler und Anleger ein Auge auf den JOLTS-Mittwoch werfen, der den Auftakt bildet.