Marktkorrektur: 2 Top-Aktien zum Kaufen und für immer Halten

Die Marktkorrektur hat Möglichkeiten geschaffen, einige großartige Unternehmen zu relativ günstigen Bewertungen zu kaufen.

Apples Stärke auf dem 5G-Smartphone-Markt und seine Vorstöße in neue Technologietrends könnten sein Wachstum beschleunigen.

Nvidia dominiert den Grafikkartenmarkt und hat begonnen, sich lukrative Nischen wie das Metaverse zunutze zu machen.

Der Aktienmarkt war im Jahr 2022 bisher nicht sehr anlegerfreundlich. Im bisherigen Jahresverlauf beendete der S&P 500 den Handel letzten Montag mit einem Minus von mehr als 8 %. Und in den letzten Tagen lag er mehr als 10 % unter seinem Höchststand – per Definition eine Marktkorrektur.

Diese Talfahrt hat den Anlegern jedoch die Möglichkeit eröffnet, einige großartige Unternehmen zu relativ günstigen Bewertungen zu kaufen. Apple (WKN: 865985, 2,39 %) und Nvidia (WKN: 9189422, 3,54 %) sind zwei dieser Unternehmen, die kluge Investoren kaufen und halten sollten, da sie dank der Märkte, in denen sie tätig sind, und der aufkommenden Technologietrends, von denen sie profitieren können, für langfristiges Wachstum wie geschaffen scheinen.

1. Das Argument für Apple

Der Aktienkurs von Apple ist im Jahr 2022 um etwa 8,4 % gesunken, und das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist von einem Durchschnittswert von 32 im letzten Jahr auf etwa 27 gesunken. Die Apple-Aktie wird jetzt in der Nähe des fünfjährigen durchschnittlichen KGVs von 23 gehandelt. Wenn der Rückgang des Marktes anhält und die Apple-Aktie billiger wird, wäre ein Kauf ein absolutes Muss, da sich das Wachstum des Unternehmens dank mehrerer Faktoren in Zukunft beschleunigen dürfte.

Einer der wichtigsten Gründe, Apple zu kaufen, ist die dominante Position des Unternehmens im Bereich der 5G-Smartphones. Strategy Analytics schätzt, dass Apple im Jahr 2021 31 % des 5G-Smartphone-Marktes kontrolliert, während die Nummer 2, das chinesische Unternehmen Xiaomi, weit abgeschlagen ist. Bemerkenswert ist auch, dass 84 % der 2021 verkauften iPhones 5G-Geräte sein werden.

Das sind gute Nachrichten für Apple-Investoren, denn der 5G-Smartphone-Markt hat noch viel Potenzial für Wachstum. Laut Schätzung eines Drittanbieters wird erwartet, dass die weltweiten 5G-Smartphone-Verkäufe bis 2027 eine jährliche Wachstumsrate von 122 % erreichen werden. Die Stärke von Apple in diesem Bereich versetzt das Unternehmen in eine gute Position, um von diesem Rückenwind zu profitieren.

Noch wichtiger ist, dass das Unternehmen alles daransetzt, seine Vormachtstellung bei 5G-Smartphones zu behaupten. Apple hat Berichten zufolge mit der Produktion eines neuen iPhone SE begonnen, das 5G-fähig ist. Dieses Gerät wird den Einstiegspreis für Verbraucher, die ein 5G-fähiges iPhone kaufen wollen, senken, da der durchschnittliche Einstiegspreis des Geräts nach Berücksichtigung von Inzahlungnahmen und Rabatten zwischen 269 und 399 US-Dollar liegen könnte, so die Analysten von J.P. Morgan. In Anbetracht der Tatsache, dass der durchschnittliche Verkaufspreis eines 5G-Smartphones laut IDC im letzten Jahr bei 643 US-Dollar lag, könnte ein solches Gerät Apple dabei helfen, seinen Absatz erheblich zu steigern und einen größeren Marktanteil zu erobern.

Das iPhone machte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 (das am 25. Dezember endete) fast 59 % des Umsatzes von Apple aus und erwirtschaftete 65,6 Milliarden US-Dollar. Das Umsatzwachstum in diesem Segment dürfte Apple langfristige Gewinne bescheren, da der Markt für 5G-Smartphones voraussichtlich weiterwachsen wird.

Außerdem wird gemunkelt, dass Apple ein selbstfahrendes Elektroauto entwickelt. Berichten zufolge hat der Prototyp im vergangenen Jahr 13.000 Meilen auf der Straße zurückgelegt. In einem weiteren Bericht von 9to5Mac heißt es, dass Apple angeblich Chipmodule bestellt habe, die in die Chips eingebaut werden, die den Autopiloten des Fahrzeugs steuern. Apple ist also nicht nur auf dem besten Weg, sein größtes Geschäftsfeld – das iPhone – langfristig auszubauen, sondern auch andere lukrative Technologiebereiche zu erschließen.

All das macht Apple zu einer Top-Aktie, die man jetzt kaufen sollte, denn sie ist relativ günstig und hat starke Wachstumstreiber, die ihr langfristiges Wachstum beschleunigen könnten.

2. Das Argument für Nvidia

Der Aktienkurs von Nvidia ist im Jahr 2022 um 20,9 % gefallen, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens auf etwa 60,5 gedrückt hat. Dieser Wert liegt in der Nähe des durchschnittlichen fünfjährigen KGVs von 58, was bedeutet, dass die Aktie in Anbetracht des rasanten Wachstums zum Kauf empfohlen wird.

Nvidia veröffentlichte kürzlich die Ergebnisse zum Geschäftsjahr 2022 (das am 30. Januar endete) und meldete ein Umsatzwachstum von 61 % auf 26,9 Mrd. US-Dollar und einen Anstieg des bereinigten Gewinns um 78 % auf 4,44 US-Dollar pro Aktie. Analysten gehen davon aus, dass die Gewinne des Chip-Herstellers in den nächsten fünf Jahren jährlich um 30 % steigen werden, aber das Tempo des Wachstums von Nvidia deutet darauf hin, dass diese Prognose konservativ sein könnte.

Das Unternehmen rechnet im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 mit einem Umsatz von 8,1 Mrd. US-Dollar, was einem Anstieg von 43 % im Vergleich zum Vorjahr entsprechen würde. Dieses beeindruckende Wachstum scheint nachhaltig zu sein, da Nvidia von zahlreichen Wachstumsmärkten profitiert, die von Videospielen über Rechenzentren und den Automobilsektor bis hin zum Metaverse reichen.

So kontrolliert Nvidia laut Jon Peddie Research 81 % des Marktes für Spiele-Grafikkarten. Und es wird erwartet, dass der Markt für Grafikprozessoren bis 2025 einen Jahresumsatz von 54 Mrd. US-Dollar erwirtschaften wird, verglichen mit 24 Mrd. US-Dollar im Jahr 2020. Auch im Bereich der Rechenzentren boomt die Nachfrage nach Grafikkarten.

Laut einer Schätzung könnte sich die Nachfrage nach Beschleunigern für Rechenzentren bis 2026 auf 65 Mrd. US-Dollar verfünffachen, verglichen mit dem Vorjahr. Dies sollte den Weg für ein weiteres Wachstum im Rechenzentrumsgeschäft von Nvidia ebnen, das bereits im Aufwind ist. Der Umsatz des Unternehmens im Bereich Rechenzentren stieg im Geschäftsjahr 2022 um 58 % auf 10,6 Mrd. US-Dollar, und dieses herausragende Wachstum wird aus mehreren Gründen anhalten.

Erstens wird Nvidia sein Angebot für Rechenzentren im nächsten Jahr um eine Server-CPU (Central Processing Unit) erweitern. Damit wird Nvidia in der Lage sein, einen Markt zu erschließen, der im Jahr 2023 voraussichtlich 19 Mrd. US-Dollar wert sein wird.

Zweitens hat das Metaverse bereits begonnen, Nvidias Rechenzentrumsgeschäft zu beflügeln. Meta Platforms nutzt 6.000 A100-GPUs von Nvidia für Rechenzentren, um einen Supercomputer zu betreiben, der beim Aufbau des Metaverse helfen soll. Nvidia wird schließlich 16.000 GPUs für diesen Supercomputer bereitstellen. Es ist klar, dass die Entwicklung des Metaverse die Nachfrage nach Grafikprozessoren antreiben wird.

All dies deutet darauf hin, dass Nvidia auf soliden Wachstumstreibern sitzt, die dem Unternehmen in den kommenden Jahren zu einem beeindruckenden Wachstum verhelfen dürften. Deshalb sollten Investoren erwägen, diese Tech-Aktie während des Marktabschwungs zu kaufen.

