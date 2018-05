Der Preis für ein neues, herausragendes Produkt, die Auszeichnungfür das Lebenswerk und die neue ISBER-Präsidenteneinführung bescherendem Unternehmen auf der diesjährigen Jahrestagung eine dreifacheAuszeichnung.Chelmsford, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Während Brooks LifeSciences sein Engagement für Entwicklungen in derBiobanking-Industrie festigt, die die Forschung beschleunigen und dieGesundheit der Patienten verbessern - betonen die Ereignisse letzteWoche auf der ISBER 2018 in Dallas, TX (USA) dieses Engagement nurnoch mehr.Eine der neuesten Innovationen von Brooks Life Sciences, derIntelliXmark(https://www.brookslifesciences.com/products/intellixmarktm)(TM),gewann den ISBER-Preis für neue, herausragende Produkte (ISBEROutstanding New Product Award). IntelliXmark ist ein innovativesGerät, das Text, Strich-Barcodes, 2D-Codes und Grafiken direkt aufKunststoffprobenröhrchen druckt. Es ist gegen Alkohol, Wasser,flüssigen Stickstoff und mechanischen Abrieb beständig.Mike Thurogood, der Product Marketing Manager von Brooks LifeSciences, hob hervor, dass IntelliXmark die Notwendigkeit von wenigerzuverlässigen Etiketten oder Markern im Labor eliminieren kann."Das IntelliXmark ermöglicht eine saubere, einfache und dauerhafteBeschriftung direkt auf Kunststoffprobenröhrchen. Auf diese Weisekönnen alle Zusatzinformationen wie Patienten-IDs und Chargennummerndirekt auf die Röhrchen gedruckt werden," erklärte er. "Es erzeugtdurchgehend lesbaren Text und Barcodes in hoher Auflösung für eineeinfache und bequeme Handhabung im Labor."Apropos Wissenschaftsstandort - Dr. Andy Brooks, Chief ScientificOfficer von Brooks Life Sciences, erhielt auf der Jahrestagung dieAuszeichnung für besondere Verdienste, den ISBER Special ServiceAward verliehen.Diese Auszeichnung wird an diejenigen vergeben, die durch dieErbringung besonderer Dienste oder im Namen der Organisation einenaußergewöhnlichen Beitrag zu den Zielen der Gesellschaft geleistethaben. Die Auszeichnung von Dr. Brooks steht für langfristigesEngagement und die Förderung der praktischen Seite des Biobankings.Als jemand, der den größten Teil seiner Karriere der Förderung derWissenschaft für biologische Aufbewahrungsorte gewidmet hat, hat Dr.Brooks dazu beigetragen, viele der heute verwendeten Normen undStandardverfahren zu entwickeln."Seit vielen Jahren arbeite ich - sowohl wissenschaftlich als auchauf der Dienstleistungsseite - daran, Qualitätssicherungs- undQualitätskontrolltechnologien zu entwickeln, um hochwertigebiologische Proben zu gewährleisten, die dabei helfen, alle von unsdurchgeführten Aktivitäten miteinander zu verbinden, die wir mit derProbenentnahme und -lagerung, mit der Analytik, der Entdeckung undden klinischen Aktivitäten zur Verwendung dieser Proben verbinden,"teilte er mit. "Diese Auszeichnung ist deshalb so besonders wertvoll,weil sie den Beitrag würdigt, den mein Team und ich für dieverschiedenen Arten von Wissenschaften und Technologien geleistethaben, die wir in unser Dienstleistungsangebot und in unserewissenschaftlichen Programme integrieren."ISBER kündigte auch an, dass David Lewandowski, bei Brooks LifeSciences tätig, die Rolle des Präsidenten für ISBER (InternationalSociety for Biological and Environmental Repositories) übernehmenwird.In seiner neuen Funktion wird Lewandowski die besten Praktiken derglobalen Biobanking-Organisation weiterführen, da sie Möglichkeitenzur Vernetzung, Ausbildung und Innovation schaffen - und Ansätze fürdie sich entwickelnden Herausforderungen in biologischen undökologischen Lagern harmonisieren."Es ist mir eine Ehre, für 2018-2019 zum ISBER-Präsidenten gewähltworden zu sein. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den vielenFreiwilligen, die diese Gesellschaft zu dem gemacht haben, was sieist", sagte Lewandowski.Er fuhr fort: "Ich denke, dass wir uns im nächsten Jahr daraufkonzentrieren werden, all diese Durchbrüche im Biobanking sowie dieErfolge, die jeder erlebt hat, hervorzuheben. Und wir werden dieseGeschichten nächstes Jahr teilen, wenn wir das 20-jährige Bestehenvon ISBER in Shanghai, China, feiern."Informationen zu Brooks Life SciencesBrooks Life Sciences, ein Geschäftsbereich von Brooks Automation,bietet der Life-Science-Industrie das umfassendste Portfolio anProbenmanagementlösungen, die es Forschern weltweit ermöglichen,Innovationen zu beschleunigen und die Gesundheit der Patienten zuverbessern. Das Unternehmen hat automatisierte Lagerung,Kryokonservierung, Informatik, Probenlagerung, Labordienstleistungen,Transport, Verbrauchsmaterialien und Instrumente im Angebot. SeineTechnologien und Dienstleistungen decken die gesamte Kühlkette ab undunterstützen Forschung, GMP, Prä-/Klinik, Zelltherapie undbiologische Präparate ab. Die 20 führenden biopharmazeutischenAnbieter und andere führende Unternehmen verlassen sich darauf, dassBrooks Life Sciences die Forschung vorantreiben wird.