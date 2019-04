Marktführer zur besten Sendezeit: RTL II-Sozialreportagen glänzen mit Top-Quoten (FOTO)

München (ots) -Marktführer in der Primetime und Late Prime am Dienstagabend- "Hartz und herzlich" mit 10,2 % MA und Armes Deutschland mit11,7 % MA- RTL II-Tagesmarktanteil von 7,0 % MADie RTL II-Sozialreportagen überzeugen mit der Marktführerschaftzur Primetime und Late Prime am Dienstagabend mit Top-Quoten: Dievorerst letzte Folge von "Hartz und herzlich - Rückkehr in dieBenz-Baracken" erzielte starke 10,2 % MA in der klassischenZielgruppe (14-49 Jahre) und 13,0 % MA bei den Jüngeren (14-29Jahre). Das von der UFA Show & Factual GmbH produzierte Formaterreichte bis zu 1,86 Mio. Zuschauer gesamt.In der Late Prime steigerte "Armes Deutschland - Stempeln oderabrackern" den Marktanteil bei den 14-49-Jährigen auf überzeugende11,7 % und 13,9 % MA in der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre). Bis zu1,64 Mio. Zuschauer gesamt interessierten sich für das Schicksal vondem ehemals obdachlosen Paar Willi und Carola.Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 7,0 %MA (14-49 Jahre).Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, MarktstandardTV, 09.04.2019, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben,beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen. Primetime: 20:15- 22:15 Uhr; Late Prime: 22:15 - 00:15 UhrPressekontakt:Nora Fleckenstein089 - 64185 6506nora.fleckenstein@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell