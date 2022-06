Marktführer thermondo beschleunigt Deutschlands Umstieg auf Wärmepumpe

Finanztrends Video zu BMW Vz



Berlin (ots) -- Mit thermondo können sechs Millionen Hausbesitzer:innen auf die Wärmepumpe umsteigen- Bis Ende 2023 will thermondo knapp 10.000 Wärmepumpen im Bestand installieren- Mietmodell zum monatlichen Festpreis ab 159EUR für einfachen und bezahlbaren Umstieg- thermondo-Gründer und CEO Philipp Pausder: "Als Partner für klimaneutrales Wohnen beschleunigen wir jetzt den Umstieg auf die Wärmepumpe im Altbau."Mit thermondo, Deutschlands größtem Heizungsinstallateur, können ab heute sechs Millionen Hausbesitzer:innen deutschlandweit auf die Wärmepumpe umsteigen. Dafür bietet das Wachstumsunternehmen aus Berlin seit Anfang Juni zusammen mit seinem Partner LG Electronics die Wärmepumpe im Mietmodell zum monatlichen Festpreis an. So vereinfacht und beschleunigt thermondo den Einstieg in CO2-neutrale Wärme deutschlandweit.Als Marktführer skaliert thermondo den Umstieg auf die WärmepumpeMit dem Einbau von modernen Heizungsanlagen hat thermondo seit der Gründung 2013 zu Einsparungen von über 700.000 Tonnen CO2 beigetragen. Ab Juni 2022 bietet thermondo sechs Millionen Haushalten in Deutschland den Umstieg auf die Wärmepumpe an. Der Marktführer nutzt dafür die Erfahrung von über 30.000 Heizungswechseln, digitale Prozesse und knapp 400 Handwerker:innen vor Ort und kann damit den Umstieg auf die Wärmepumpe in Deutschland skalieren.In Deutschland gibt es knapp 20 Millionen Wohngebäude. Davon sind 16 Millionen Ein- und Zweifamilienhäuser. Mit thermondo ist in rund sechs Millionen Bestandsgebäuden in Deutschland der Umstieg auf eine Wärmepumpe schon heute technisch möglich. Der digital gestützte Planungsprozess von thermondo ermöglicht eine Heizlastberechnung pro Raum. So kann thermondo seinen Kund:innen bei der Planung sagen, ob eine Wärmepumpe für sie infrage kommt.Philipp Pausder, Gründer und CEO von thermondo: "Wir sind Deutschlands beste Chance auf sechs Millionen klimaneutrale Eigenheime bis 2030. Pro Jahr installieren wir heute fast 400-mal so viele Heizungen wie ein durchschnittlicher Handwerksbetrieb. Auch im Wachstumsmarkt Wärmepumpe wollen wir klarer Marktführer sein. Unser ambitioniertes Ziel für 2023: Wir installieren knapp 10.000 Wärmepumpen. In sechs Millionen Haushalten macht schon heute der Umstieg auf die Wärmepumpe technisch, wirtschaftlich und ökologisch Sinn. Jede einzelne verbaute Wärmepumpe trägt zu Energiesouveränität und Klimaneutralität bei. Als Partner für klimaneutrales Wohnen konzentrieren wir uns auf den Umstieg im Altbau, dem größten Marktsegment im Gebäudesektor."thermondo easy - Wärmepumpe zum Mieten im monatlichen Festpreis ab 159EURUm den Umstieg auf die Wärmepumpe möglichst einfach zu gestalten, bietet thermondo die Wärmepumpe im Mietmodell thermondo easy an. Statt hoher Anschaffungskosten zahlen Hausbesitzer:innen einen monatlichen Festpreis ab 159EUR. Somit wird die Wärmepumpe für jeden zur risikofreien und zukunftssicheren Heizungslösung.Außerdem garantiert thermondo die reibungslose Funktionalität, bietet einen Rundum-Service inklusive 2-jähriger Wartung und Ferndiagnose bei Störungen und übernimmt darüber hinaus die Abwicklung aller Förder- und Finanzierungsprozesse. Das heißt, thermondo kümmert sich für Hausbesitzer um alle Prozesse rund um den Umstieg auf die Wärmepumpe: Von der Entsorgung der alten Heizung bis zur Planung, Finanzierung, Förderung, Installation und Wartung der Wärmepumpe.Mit LG Electronics als Launch Partner elektrifiziert thermondo die Wärme im BestandFür die Elektrifizierung der Wärme in deutschen Haushalten hat sich thermondo für LG Electronics als Partner entschieden und installiert künftig eine LG Therma V Wärmepumpe. Bei der LG Therma V Monobloc S handelt es sich um eine besonders leise Luft/Wasser Wärmepumpe mit hoher Energieeffizienz (A+++) und voller Heizleistung bei niedriger Umgebungstemperatur (100% bei bis zu -15°C).Lucas Koczian, Head of Product Portfolio bei thermondo: "Wir wollen den Umstieg auf die Wärmepumpe skalieren. Der Umstieg muss daher einfach und schnell passieren und sich dabei langfristig für die Umwelt und den Geldbeutel lohnen. Wir haben uns deshalb für ein Rundum-Sorglos Paket zum Festpreis entschieden und LG Electronics als Launch Partner ausgewählt. Produkt, Fertigungstiefe und Lieferzuverlässigkeit haben uns überzeugt. Die LG Therma V Wärmepumpe ist leise, leistungsstark und energieeffizient und durch eine Vorlauftemperatur von >60°C bestens für Bestandsgebäude geeignet."Günstigere Jahresgesamtkosten und unabhängiger von steigenden EnergiepreisenIm Lichte der aktuellen Energiepreisentwicklung kommen die wirtschaftlichen Vorteile der mit Strom betriebenen Wärmepumpe immer stärker zum Tragen. Die Jahresgesamtkosten liegen deutlich unter denen der Vergleichstechnologien. Mittel- und langfristig gehen Experten davon aus, dass der Strompreis durch den Ausbau der Erneuerbaren Energien weiter sinken wird, während Gas und Öl wegen des steigenden CO2 Preises teurer werden. Das macht Wärmepumpen künftig noch wirtschaftlicher als fossile Heizungslösungen.Die effizienteste Art, klimaneutral zu heizenUm die Klimaziele zu erreichen, muss bis 2030 der CO2-Ausstoß im Gebäudesektor um fast die Hälfte sinken. 2045 sollen alle Häuser komplett klimaneutral sein. Mit richtiger Planung ist die Wärmepumpe die effizienteste technische Möglichkeit, CO2-frei zu heizen. Die Bundesregierung will daher in Deutschland bis 2030 sechs Millionen Wärmepumpen verbauen. Ziel ist laut dem "Arbeitsplan Energieeffizienz" des BMWK, die Zahl neu installierter Wärmepumpen bis 2024 auf über 500 000 Stück pro Jahr zu steigern. Denn ab 2024 soll jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Mit dem Umstieg auf die Wärmepumpe kann Deutschland Millionen von Tonnen CO2 allein im Gebäudesektor einsparen und sich dadurch zunehmend unabhängiger von fossilen Energieimporten machen."Wir haben das Handwerk digitalisiert. Jetzt elektrifizieren wir die Wärme im Ein- und Zweifamilienhaus. Als Cleantech Unternehmen verzahnen wir so grüne Investoren mit grünen Hauseigentümern. Zusammen sparen wir Millionen von Tonnen CO2 und machen Deutschland unabhängiger von fossilen Energieimporten", sagt thermondo-CEO Philipp Pausder.Über thermondothermondo wurde 2013 in Berlin gelauncht. Das Unternehmen ist in Deutschland Marktführer mit knapp 30.000 Heizungswechseln in Ein- und Zweifamilienhäusern und bundesweit knapp 700 Mitarbeitern, davon über 400 Handwerker. Mit dem Einbau von modernen Heizungsanlagen hat thermondo seit dem Launch 2013 zu Einsparungen von über 700.000 Tonnen CO2 beigetragen. Seit Juni 2022 beschleunigt thermondo den Umstieg auf die Wärmepumpe in Deutschland und macht als Partner für klimaneutrales Wohnen die Wärmewende möglich. Zu den Investoren gehören Brookfield, Future Energy Ventures, HV Capital, Vorwerk, Rocket Internet und 10x.thermondo ist Pionier im Bereich maßgeschneiderter Energielösungen und wurde als eines der größten Cleantech Unternehmen in Deutschland mehrfach prämiert.Mehr informationen unter: https://www.thermondo.de/Pressekontakt:Dr. Richard Luchtpresse@thermondo.deOriginal-Content von: thermondo, übermittelt durch news aktuell