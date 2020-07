Marktführer in der jungen Zielgruppe: RTLZWEI-Sozialreportagen überzeugen mit neuen Spitzenwerten (FOTO)

München (ots) -- Erneuter Jahresbestwert für "Armes Deutschland - Deine Kinder": 9,9 % MA (14-49 Jahre) und 15,4 % MA (14-29 Jahre) - Ebenfalls mit einem neuen Jahresbestwert: "Hartz und herzlich - Rückkehr in die Benz-Baracken" mit 9,1 % MA (14-49 Jahre) und 17,4 % MA (14-29 Jahre) - RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 6,1 %RTL ZWEI bleibt am Dienstagabend erfolgreich: Nachdem vergangene Woche die Sozialreportagen bereits Jahresbestwerte erzielten, konnten diese erneut bestätigt und teilweise übertroffen werden. Um 20:15 Uhr überzeugte eine Folge "Armes Deutschland - Deine Kinder" mit 9,9 % MA (14-49 Jahre) und übertraf hier den bisherigen Jahresbestwert der vergangenen Woche. Auch in der jungen Zielgruppe der 14-29-Jährigen war das Format, das sich im Schwerpunkt mit Kinderarmut beschäftigt, einmal mehr sehr gefragt: 15,4 % MA schlugen hier zur besten Sendezeit zu Buche. Bis zu 1,28 Mio. Zuschauer gesamten verfolgten das von der Good Times Fernsehproduktions GmbH produzierte Format.In der Late Prime bestätigte "Hartz und herzlich - Rückkehr in die Benz-Baracken" ebenfalls das hohe Interesse an den Sozialreportagen. Die von der Ufa Show & Factual GmbH produzierte Sendung erreichte ab 22:15 Uhr 9,1 % MA bei den 14-49-Jährigen und mit 17,4 % MA (14-29 Jahre) einen neuen Jahresbestwert in der jungen Zielgruppe. Bis zu 1,06 Mio. Zuschauer gesamt waren in der Late Prime dabei.In der Primetime (20:15-23:15 Uhr) war RTL ZWEI damit gestern Abend Marktführer bei den 14-29-Jährigen und lag hinter RTL auf Platz 2 aller Sender bei den 14-49-Jährigen.Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 6,1 %.Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 28.07.2020, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:RTLZWEI Programmkommunikation089 - 64185 0kommunikation@rtl2.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6605/4664639OTS: RTLZWEIOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell