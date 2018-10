Unterföhring (ots) -SAT.1 gewinnt mit Backen, Singen und Lachen den Sonntag: "TheVoice of Germany" begeistert in der Prime Time mit sehr guten 16,9Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Auch"LUKE! Die Woche und ich" erzielt direkt im Anschluss in der LatePrime starke 13,2 Prozent (Z 14-49 J.).Stark schon am Vorabend: Das Staffelfinale von "Das große Backen"erreicht in der Access Time sehr gute 13,9 Prozent Marktanteil beiden 14- bis 49-Jährigen. SAT.1 ist damit klarer Marktführer amSonntag mit einem herausragenden Tagesmarktanteil von 11,8 Prozent (Z14-49 J.).Und das sehen die Zuschauer in der fünften Blind Audition von "TheVoice of Germany" am Donnerstag, 1. November, um 20:15 Uhr, aufProSieben:Mark Forster in der Sinnkrise"Ich singe primär Englisch. Weil die großen Popstars, dieWeltstars singen alle auf Englisch", erzählt #TVOG-Talent Philipp (22Jahre, aus Wolfratshausen bei München) den Coaches nach seinemAuftritt. Michi Beck daraufhin vergnügt: "Das ist der richtige AnsatzPhilipp! Was soll man sich mit Deutschland begnügen." Mark Forster,der sonst so fröhliche #TVOG-Coach, ist niedergeschlagen unddeprimiert: "Ihr habt mich in eine persönliche Krise gebracht. Ob dasüberhaupt noch Sinn macht...? Ich habe ein paar falsche Entscheidunggetroffen in meinem Leben. Und da komm ich nicht mehr raus..."Traurig spricht er weiter: "Es ist vor allem das Gefühl, dass aucheinfach alles zu spät ist für mich. Wie Mark aus dieser Sinnkrisewieder raus kommt und was sein Alter-Ego "Forrest Skirt" damit zu tunhat? Am Donnerstag, 1. November, um 20:15 Uhr auf ProSieben.Und diese Talente zeigen außerdem, welche Stimme in ihnen steckt:Kaye-Ree Eftekhari (39, Huenfelden bei Frankfurt), KiraMesterheider (23, Lübeck), Philipp Fixmer (20, Eitensheim beiIngolstadt), Benjamin Dolic (21, Zuchwil, Schweiz), Eun Chae Rhee(23, Schwalbach am Taunus bei Frankfurt), Sirio Meier (20, Rieden AG,Schweiz), Damiano Maiolini (27, Oberndorf am Neckar bei Freiburg),Mark Agpas (38, St. Johann im Pongau, Österreich)Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:29.10.2018 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentTina Land, Carina CastrovillariTel. +49 [89] 9507-1192, -1108Tina.Land@ProSiebenSat1.comCarina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi LindlbauerTel. +49 [30] 3198 - 80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell